Ученики русского тренера сделали этот уик-энд незабываемым для фигурки Грузии. Забрали золото во всех четырех видах

В Тбилиси завершился челленджер Trialeti Trophy. Во всех видах лучшими стали грузинские фигуристы. Естественно, все имеют отношение к России — либо раньше представляли нашу страну, либо там тренируются. Финал отдали спортивным парам, где была напряженная ситуация после короткой программы. За победу боролись только два дуэта, но практически на равных.
Экс-россияне Карина Акопова и Никита Рахманин не смогли подняться на пьедестал и остались на 4-м месте. Еще после короткой программы отставание от ближайших соперников было серьезным, и во второй день его удалось только немного сократить. Основные ошибки были со стороны партнерши — сначала она упала с сольного тройного тулупа, а в секвенции тройной сальхов — двойной аксель — двойной аксель смогла сделать третий прыжок только в полтора оборота. Отдельно стоит выделить исполнение выбросов — очень точные, пролетные и с шикарным приземлением в дугу. Пока Карину и Никиту оценивают достаточно скромно — без максимальных уровней сложности и с минимальными надбавками даже за хорошее исполнение. В итоге за прокат Акопова/Рахманин набрали 123,71, а в сумме — 188,85.
С бронзой остались Эмили Чан и Спенсер Хоу из США, хотя и проиграли армянской паре произвольную программу. У них достаточно нестандартно расставлены элементы — сначала прыжки, а только потом подкрут и выбросы. Эмили не справилась с секвенцией и упала на тройном сальхове, пока партнер пытался прицепить аксель, после этого она же сделала бабочку на тулупе. Также на выезде со второго выброса она коснулась льда рукой, что сказалось на надбавках. Чан/Хоу с 122,53 балла за произвольную и суммой 193,70 смогли удержаться на пьедестале.
Одни из лидеров мирового парного катания Минерва Хазе и Никита Володин в Грузии остались с серебром. У фигуристов не было грубых ошибок, но во многих элементах допускались неточности и, несмотря на статус, судьи замечали все. Многое отдали и сами спортсмены — недокруты на секвенции тройной тулуп — дупель — дупель, Никита на выезде с тройного сальхова подставил ногу, а второй выброс вообще сделали в два оборота. Пока они только набирают форму, видны шероховатости и неточности, но новая постановка точно украшает их, осталось только вкатать. За произвольную программу Хазе/Володин получили 133,61 и с суммой 208,28 не смогли побороться за первое место.
Чемпионами Trialeti Trophy стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Их очень поддерживали зрители, аплодировали после каждого элемента или просто интересных движений. Фигуристов это не сбило, а только подбодрило. Прокат получился очень ярким и эмоциональным. Из ошибок им отметили только недокрут в четверть на секвенции тройной сальхов — двойной аксель — двойной аксель. Особенно фигуристы раскрылись во второй половине, делали каждое движение наотмашь.
Отдельное удовольствие получил Лука. Во время проката он даже подбадривал трибуны, а после долго не мог уйти со льда, махал зрителям и просил их повторить кричалки. Около бортика фигуристов встретил не только Павел Слюсаренко, но и Ника Егадзе с Анастасией Губановой — чемпионы в одиночном катании. За такой мощный прокат Метелкина/Берулава получили 148,07 балла, а с суммой 225,20 укрепили лидерство.
Алена Волкова