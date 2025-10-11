Ученики русского тренера сделали этот уик-энд незабываемым для фигурки Грузии. Забрали золото во всех четырех видах

Экс-россияне Карина Акопова и Никита Рахманин не смогли подняться на пьедестал и остались на 4-м месте. Еще после короткой программы отставание от ближайших соперников было серьезным, и во второй день его удалось только немного сократить. Основные ошибки были со стороны партнерши — сначала она упала с сольного тройного тулупа, а в секвенции тройной сальхов — двойной аксель — двойной аксель смогла сделать третий прыжок только в полтора оборота. Отдельно стоит выделить исполнение выбросов — очень точные, пролетные и с шикарным приземлением в дугу. Пока Карину и Никиту оценивают достаточно скромно — без максимальных уровней сложности и с минимальными надбавками даже за хорошее исполнение. В итоге за прокат Акопова/Рахманин набрали 123,71, а в сумме — 188,85.