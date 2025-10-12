В Питере крутые фигуристы сразились на «лучшем турнире Земли». Судьи повлияли на распределение медалей

Как это часто бывает в фигурном катании, к судьям остались вопросы. Например, в женском турнире Алиса Двоеглазова выиграла всего балл у Ксении Гущиной. Классическая дилемма: грязный прокат с четверными против чистого без ультра-си. Правильного решения тут не будет никогда, но показалось, что Алисе не стоило ошибаться еще и на тройном лутце в конце программы, превращая его в не лучший двойной. Двух падений на четверных было достаточно. А так — масса ошибок, но судьи особо не резали оценку, которую изначально выставили за прыжки. Подозрительно.