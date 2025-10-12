В Питере крутые фигуристы сразились на «лучшем турнире Земли». Судьи повлияли на распределение медалей

В последние годы Мемориал Панина-Коломенкина взял на вооружение брендинг футбольной ФНЛ и стал иронично называться «главным турниром Вселенной». И все основания для такой подачи есть: скромная, но ламповая арена на окраине Питера, всякие казусы вроде забавного написания зарубежных групп на табло (Prodige вместо Prodigy — видимо, печатали под диктовку на слух), холодрыга в зале, но душевная атмосфера и стабильно сильный состав.
И главное — зрители на трибунах, почти 900 человек, все билеты проданы. Разительный контраст с чемпионатом Москвы на ультрасовременной комфортной «Навка-Арене», но без зрителей.
В последнее время доступ болельщиков на трибуны ужесточается во имя безопасности. Это регулируется постановлением правительства № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и по поправкам от сентября 2025 года. Например, теперь не разрешен проход зрителей без билетов или соответствующих документов. В итоге публику фактически лишают возможности посетить соревнования — сидеть дома вообще в среднем безопаснее выхода на улицу.
Однако петербургская федерация озаботилась вопросом и организовала праздник вселенского, получается, уровня. Московская федерация пускает по спискам, если вас внес в них какой-либо фигурист, и, видимо, считает это достаточным. Тут стоит упомянуть, что Мемориал Панина-Коломенкина — всероссийский турнир, а чемпионат Москвы — региональный. Но, думается, возможности «Навка-Арены» надо использовать и показывать.
Судьи перепрошились
Теперь — к спорту. Судей в Питере будто подменили. Раньше они сыпали оценки от души: «соточка» для мужчин в короткой программе — милое дело. Могли даже насобирать на «пятихатку» — бывало такое, что в районе «стольника» получали пять человек. Но эти благословенные времена нас покидают. Возможно, им посвятил короткую программу «Как молоды мы были» Матвей Ветлугин.
Предполагаю, имеет место установка от руководства федерации. Интересно, распространится ли новая политика на будущих олимпийцев Гуменника и Петросян — тут есть аргументы и за сахарное судейство, и за горькое.
Однако приехавшие из Москвы (но представляющие при этом Петербург) Кагановская/Некрасов в танцах получают 195,16, а не за 210, Двоеглазова за короткую программу вполне нормальные 73 — это не 80+, которые мы видели еще недавно. И в этом есть смысл.
(Раз)очарования
Как это часто бывает в фигурном катании, к судьям остались вопросы. Например, в женском турнире Алиса Двоеглазова выиграла всего балл у Ксении Гущиной. Классическая дилемма: грязный прокат с четверными против чистого без ультра-си. Правильного решения тут не будет никогда, но показалось, что Алисе не стоило ошибаться еще и на тройном лутце в конце программы, превращая его в не лучший двойной. Двух падений на четверных было достаточно. А так — масса ошибок, но судьи особо не резали оценку, которую изначально выставили за прыжки. Подозрительно.
Да и в фигурном катании, где в принципе очень плохо с сенсациями и непредсказуемостью, было бы неплохо их иногда устраивать. Но тогда, ответят мне, вы напишете, что подтянули в родных стенах питерской академии Гущину. И в чем они будут не правы?
Сенсацией можно назвать выступление-открытие Марии Елисовой из Тульской области, которая сделала три тройных акселя за две программы — но принесла в жертву презентацию. Подопечная Екатерины Моисеевой (то есть тренируется в Москве) лишь пятая и была не очень довольна.
Выше ее по иронии судьбы Софья Муравьева, которая уходила от Плющенко к Мишину, как раз чтобы избавиться от четвертых мест. Но пока российская «драма квин» тяжеловата. Нужно подождать.
Развязка у мужчин
Как обычно в Питере, особым образом бьются мужчины. Их стерегут в коридорах многочисленные поклонницы. Рассказывают, что в субботу Дикиджи пришлось буквально убегать от толпы, обещая раздать все автографы завтра (в таком малиннике можно и забыть, как расписываешься). Перед Николаем Угожаевым и вовсе одна из фанаток в порыве упала на колени — правда, случайно.
Кого еще хотелось похвалить? Андрея Мозалева. Человек, которого не позвали на контрольные прокаты, приехал и забрал турнир. В короткой программе привез 20 баллов вице-чемпиону России Глебу Лутфуллину. Соперники в общем-то тоже давали шансы — давление оказал разве что Дикиджи, но и тот упал с четверного сальхова.
Однако Андрею силенок не хватило. Два падения, тяжелые спонтанные каскады в конце… Но он в итоге остался четвертым, проиграв десятые еще двум питерцам — Соловьеву и Угожаеву, что уж совсем странно, учитывая низкие компоненты Андрея. Катается он никак не хуже Влада.
В парах Бойкова/Козловский доказали свой высокий уровень, откатавшись в целом без ошибок, но не сумев выполнить четверной выброс — Александра не устояла на ногах. Но есть нюанс — не было их главных конкурентов Мишиной/Галлямова, а это меняет в данном случае все. Так что главные герои — Щербинина/Петров, прогрессирующая пара из Перми, которые забрали второе место — первое на этом турнире не разыгрывалось.
Следующий большой турнир в российском календаре — первый этап «Гран-при» страны в Магнитогорске
Дмитрий Кузнецов