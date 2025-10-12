Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу»

Ранее в украинском МИД заявили, что согласны на перемирие с Россией на время Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии в феврале.

Источник: Спортс"

— Стоит ли России соглашаться на предложение Украины об олимпийском перемирии?

— Не надо никак на это реагировать, особенно на Украину. Все, что касается допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, уже решено. Все остальное — закулисные игры. Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу.

— Разве нет задачи мира?

— Наша задача — выступать на Олимпиаде. Кто будет выступать — уже решенный вопрос. Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении.

За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?