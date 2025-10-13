Аделия Петросян попала в состав участников «Гран-при России». Разогрев перед Играми-2026

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав участников первого этапа «Гран-при России». Самое громкое имя в нем — Аделия Петросян. Олимпийский сезон уже начался, и именно в Магнитогорске стартует его новый виток — без иностранных соперниц, но с высоким уровнем ожиданий.
Ожидаемая победа?
Первый этап нашей внутренней серии намечен на
Главные конкурентки Аделии — Синицына, недавно выигравшая чемпионат Москвы, Фролова и Гущина. Но ультра-си — четверные прыжки и тройной аксель — никто из заявленных девушек не исполняет. Двоеглазова и Садкова, у которых эти элементы стабильны, этап пропускают. Поэтому Петросян должна выигрывать даже без четверных.
Вопрос лишь в форме фигуристки — с весны она не показывала прокаты с ультра-си. На олимпийском квалификационном турнире в Пекине Аделия самые сложные элементы из своего арсенала приберегла — хватило более простых и надежных. Если лидер нашего женского катания вернется к ультра-си в новом сезоне — станет претендентом на медали Игр-2026 в Милане.
У мужчин — жара, у Петросян — проверка
Мужской турнир в Магнитогорске обещает быть гораздо конкурентнее. В составе участников — Марк Кондратюк, Артур Даниелян, Николай Угожаев, Роман Савосин и Григорий Федоров. Последний, к слову, недавно сенсационно обыграл Кондратюка на чемпионате Москвы. Угожаев также в отличной форме — взял медаль на Мемориале Панина-Коломенкина.
Для Петросян же предстоящий этап не столько соревнование, сколько репетиция перед ключевой частью сезона. Она вернулась из Пекина всего месяц назад и теперь должна подтвердить свой статус на внутренней арене. Вопрос только в том, где провести грань между сохранением соревновательного тонуса и риском получить случайное повреждение во время сложных прокатов. Даже небольшие травмы Аделии накануне Милана совсем некстати, заменить ее в олимпийской заявке невозможно. А накануне нового сезона подопечная Этери Тутберидзе уже испытывала проблемы со здоровьем.
Парное катание и танцы — без звезд, но с шансами
В парном катании в заявке на Магнитогорск нет лидеров — Бойковой с Козловским и Мишиной с Галлямовым. Так что борьба за золото ожидается между Артемьевой с Брюхановым, Мухортовой с Евгеньевым и Осокиной с Грицаенко. В танцах на льду фавориты очевидны — Кагановская и Некрасов. На медали также претендуют дуэты Пасечник и Чиризано, Леонтьева и Горелкин.
Выбор Магнитогорска в качестве места для старта олимпийского сезона выглядит неоднозначно: нет давления трибун, меньше медийного шума и почти гарантирована победа Петросян. Но для самой Аделии это не отдых. Начинается, возможно, главный отрезок в ее карьере. И каждый старт для нее — экзамен на прочность.
Андрей Кириллов