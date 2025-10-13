Аделия Петросян попала в состав участников «Гран-при России». Разогрев перед Играми-2026

Для Петросян же предстоящий этап не столько соревнование, сколько репетиция перед ключевой частью сезона. Она вернулась из Пекина всего месяц назад и теперь должна подтвердить свой статус на внутренней арене. Вопрос только в том, где провести грань между сохранением соревновательного тонуса и риском получить случайное повреждение во время сложных прокатов. Даже небольшие травмы Аделии накануне Милана совсем некстати, заменить ее в олимпийской заявке невозможно. А накануне нового сезона подопечная Этери Тутберидзе уже испытывала проблемы со здоровьем.