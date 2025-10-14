Василий Соловьев прокомментирует серию Гран-при России по фигурному катанию

«После 10 лет перерыва в работе комментатора я бы хотел найти для себя что-то новое — новые ощущения и приемы, новые нейронные связи. Жутко интересно снова окунуться в пучину спортивных страстей. Серия Гран-при среди юниоров — это всегда открытия, а ее первый этап — яркие заявки на весь сезон. Я ведь никогда раньше не работал на юниорских российских соревнованиях. Был лишь зрителем. Всех хочется увидеть и каждого поддержать. Это важные соревнования, жду борьбы и нервов», — приводятся слова Соловьева.