Василий Соловьев прокомментирует серию Гран-при России по фигурному катанию

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Василий Соловьев присоединился к команде комментаторов для работы на серии Гран-при России по фигурному катанию, сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Источник: Спорт РИА Новости

Гран-при России также прокомментируют олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Максим Траньков, Алексей Ягудин и призеры Игр Михаил Коляда и Евгения Медведева. Специальный контент для зрителей и болельщиков на этапах соревнований будут создавать золотая медалистка Игр Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады Александра Трусова.

«После 10 лет перерыва в работе комментатора я бы хотел найти для себя что-то новое — новые ощущения и приемы, новые нейронные связи. Жутко интересно снова окунуться в пучину спортивных страстей. Серия Гран-при среди юниоров — это всегда открытия, а ее первый этап — яркие заявки на весь сезон. Я ведь никогда раньше не работал на юниорских российских соревнованиях. Был лишь зрителем. Всех хочется увидеть и каждого поддержать. Это важные соревнования, жду борьбы и нервов», — приводятся слова Соловьева.

Последние годы все основные соревнования по фигурному катанию, в том числе серию Гран-при России, комментировал по ТВ Александр Гришин. Журналист трагически погиб 5 августа в Москве в результате несчастного случая на железной дороге.

Первый этап Гран-при России среди юниоров пройдет с 14 по 16 октября в Москве, взрослая серия стартует 24—26 октября этапом в Магнитогорске.

