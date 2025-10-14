Авербух рассказал, как его призывали сменить фамилию из-за еврейского происхождения

Или вот был один случай. Еще в советское время меня тренировала Наталья с красивой фамилией Дубова, а на самом деле она Наталья Бах, а муж ее — призер Олимпийских игр Семен Белиц-Гейман. Когда я пришел в группу, она позвонила маме и говорит: «А можно с фамилией мальчика что-нибудь сделать? Лучше, если что-то будет понейтральней и поблагозвучней». А у моей мамы фамилия Бурдо, вот она посоветовала взять ее. Мама аккуратно ко мне подъехала, предложила… но я в таком возрасте был, да и сейчас не стал бы отказываться. И сказал ей: «Я Авербухом родился, Авербухом и умру!» Такой юношеский максимализм.