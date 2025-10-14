Авербух рассказал, как его призывали сменить фамилию из-за еврейского происхождения

По словам хореографа, это не является актуальной проблемой в стране.
— В последнее время израильских спортсменов принимают на соревнованиях действительно жестко, есть реальные вопросы к безопасности. Учитывая традиции антисемитизма в России и мире — вас это не беспокоит? Сами с ним сталкивались?
— Есть исторические факты, и, конечно, все знают про погромы, про черту оседлости, про «дело врачей»… Конкретно в моей жизни глобально я с этим не сталкивался. На бытовом уровне могли в детстве мальчишки подразнить.
Или вот был один случай. Еще в советское время меня тренировала Наталья с красивой фамилией Дубова, а на самом деле она Наталья Бах, а муж ее — призер Олимпийских игр Семен Белиц-Гейман. Когда я пришел в группу, она позвонила маме и говорит: «А можно с фамилией мальчика что-нибудь сделать? Лучше, если что-то будет понейтральней и поблагозвучней». А у моей мамы фамилия Бурдо, вот она посоветовала взять ее. Мама аккуратно ко мне подъехала, предложила… но я в таком возрасте был, да и сейчас не стал бы отказываться. И сказал ей: «Я Авербухом родился, Авербухом и умру!» Такой юношеский максимализм.
А вопрос был только в том, что еврейка Дубова не хотела, чтобы люди сказали — своих тащит. В остальном — я никогда не чувствовал себя из-за этого дискомфортно. Ну могли с друзьями поприкалываться на почве бытовых штампов. Так что тема надуманная, мне кажется. Я благодарен современной России, что эта тема не фигурирует. Но исторически она, безусловно, существовала.
— Положа руку на сердце, вы думаете, что «Хава Нагила» и «Список Шиндлера» у Марка Кондратюка — совпадение?
— Им еще надо было меня пригласить для полного бинго. Хотя я бы, наверное, отказался. У меня самого был еврейский танец в карьере, но в «Хава Нагила» — что там еще можно поставить? А «Список Шиндлера» я ставил Юлии Липницкой, и, мне кажется, там все сказано.
Насчет Марка — думаю, это такое высказывание. И, кстати, Марка обожают, никаких проблем, и это тоже о многом говорит. И я тоже чувствую себя уверенно. Понятно, что про каждую нацию есть стереотипы, но это бытовой уровень. Он меня не задевает.
