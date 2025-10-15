Фигурное катание — в зрительском гетто. Как из него выходить на широкую аудиторию?

В федерации одного из самых больших видов спорта России очень небольшой штат, чтобы заниматься огромным количеством вопросов, которые реально повысят комфорт (теле)зрителей. Начиная от кейтеринга на аренах и борьбы с очередями в женские туалеты до разумного календаря и гибкого расписания соревнований, чтобы подстроиться под телевидение. На чемпионате США уже опробовали схему, при которой сначала первые разминки проходят у мужчин, потом первые разминки у женщин, а финальные разминки с участием лидеров скопом выносятся в конец дня. Не вижу проблемы сделать то же самое в России, если это принесет час прямого эфира на Первом.