Фигурное катание — в зрительском гетто. Как из него выходить на широкую аудиторию?

По-хорошему, тема самозасовывания фигурного катания в зрительское гетто и несмотрибельности на телевидении уже обсуждена много раз. По малообъяснимым причинам она получила новую жизнь после публикации рейтингов фигурного катания от Mediascope. Анализировать их всерьез — значит отказывать в элементарных правилах математики и логики, ведь оценивается не подобное с подобным, а только спорт на телевидении, при этом игнорируются показы на Окко, объем эфиров на ТВ и многое другое.
Но после того как меня в личке стали благодарить за текст Вани Кузнецова на «Спортсе» (шел 2025 год, а Кузнецовых все еще путали) и раз тема стала поводом подискутировать о презентации фигурного катания — решил изложить несколько тезисов. Надо же нам как-то коротать время до первого этапа «Гран-при».
Подходящие форматы есть
Повторять уже высказавшихся не буду — да, шесть часов подряд смотреть соревновательное действо будут только отъявленные гики. Однако можно подумать о том, как привлечь негиков. И даже понятно, куда копать.
Ну например — очевидно, какой формат турнира по фигурному катанию лучше всего подходит телевидению и вообще наиболее зрелищный — финал «Гран-при». Одна разминка, шесть лучших участников, высокая плотность, все решается молниеносно, в течение получаса. Такого турнира в России не хватает — даже наш финал «Гран-при» растекся до 12 участников. Стоит ли говорить, что разница между первой и двенадцатой одиночницей России исчисляется десятками баллов.
Да, представительство — это прекрасно, но один такой старт в году вполне уместен. В российском футболе всячески борются, чтобы убрать из турнирной таблицы «болото» — потому что людям неинтересно, займет команда 8-е или 10-е место. Тут то самое болото цветет и пахнет.
У федерации свой взгляд на пиар
Конечно, есть вопросы к федерации. Первый канал пришел в фигурное катание — прекрасно. Однако а) это не навсегда; б) телевидение включается во время соревнований, но не придает фигурному катанию нужную сериальность — Первый канал все же не Netflix; в) если при международных соревнованиях фигуристы могли рассчитывать на прямой эфир на «первой кнопке», то сейчас это запись и компоновка.
Поэтому взаимоотношения национальной федерации (ФФККР) со СМИ если не выходят на первый план, то играют заметную роль. Прекрасно знаю, что федерация часто недовольна тем, что пишут журналисты. Однако если другие федерации идут на контакт, часто стараются заранее купировать потенциальные проблемы — то здесь СМИ воспринимаются как услуга. Как говорил новый старый голос фигурного катания Василий Соловьев: «Сел в комментаторскую кабину — и уже кому-то чем-то почему-то обязан».
Даже скандальную смену регламента отбора на финал «Гран-при» (представьте любое спорное решение) можно заранее разъяснить СМИ в специальном чате через пресс-атташе — если, конечно, есть логическая аргументация.
Любому виду спорта нужны селебрити для продвижения. Вообще не видно работы с ними, приглашения на VIP-трибуны — хотя есть известные люди, которые отличат Трусову от Валиевой. А получается, что главный селебрити фигурного катания — Гном Гномыч. Да хотя бы Викторию Дайнеко, после того как ее начали массово путать с тренером Петра Гуменника Вероникой Дайнеко, можно пригласить.
Гибкость и сенсационность
В федерации одного из самых больших видов спорта России очень небольшой штат, чтобы заниматься огромным количеством вопросов, которые реально повысят комфорт (теле)зрителей. Начиная от кейтеринга на аренах и борьбы с очередями в женские туалеты до разумного календаря и гибкого расписания соревнований, чтобы подстроиться под телевидение. На чемпионате США уже опробовали схему, при которой сначала первые разминки проходят у мужчин, потом первые разминки у женщин, а финальные разминки с участием лидеров скопом выносятся в конец дня. Не вижу проблемы сделать то же самое в России, если это принесет час прямого эфира на Первом.
Наконец, в фигурном катании из-за особенностей правил и выставления компонентов крайне маловероятны сенсации. В любом виде спорта, тем более в бесконтактном, они делают кассу. Но если Гущина может обыграть Двоеглазову, только неожиданно подготовив к турниру четверной либо если соперница три раза ошибется (а, нет, не работает, нужно четыре) — зачем смотреть?
Новые дисциплины
А в остальном все сводится к простому объяснению — фигурное катание закостенело. Если в биатлоне за 20 лет появилось пять новых форматов гонок, то в фигурном катании любой отход от системы, сложившейся еще при Катарине Витт, смерти подобен. Сколько раз несведущим людям я пытался объяснить хотя бы базовые правила фигурного катания — хорошо, если мы держались пять минут без зевков. Никто не понимает, чем короткая программа отличается от произвольной кроме продолжительности проката, как считается надбавка GOE и почему все делают одинаковые заходы на прыжки.
Странно, что ISU до сих пор не может смоделировать единые правила турниров по прыжкам или по шоу-программам. Все ограничивается тем, что продюсер Ари Закарян годами предлагает в кулуарах раздать зрителям на трибунах устройства для голосования за лучший показательный номер — в итоге это реализуют в России на «Русском вызове».
Неудивительно, что фигурное катание по рейтингам Mediascope набирает 4 процента. Больше нуля — и то хорошо.
Дмитрий Кузнецов