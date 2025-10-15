Ведущие фигуристы России на грани катастрофы: что происходит у Жулина?

Возникает ощущение, что нынешний сезон для Хаврониной/Нарижного постепенно теряет актуальность. Очевидно, что операция не дала нужного результата, и теперь ребром встает вопрос о том, что делать — купировать проблему или пытаться ее решить. У Жулина в тренерской карьере был удачный пример первого — Никита Кацалапов, один из величайших танцоров в истории сборной России, долгое время боролся со спинной грыжей и не решался на операцию. И это принесло свои плоды — Никита с Викторией Синициной перестали выступать, имея на руках золото чемпионата мира и Европы и несколько медалей Олимпиад.