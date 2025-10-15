Ведущие фигуристы России на грани катастрофы: что происходит у Жулина?

Жулину принесли талант с травмой
В российских танцах на льду еще недавно топовые пары брали паузу, а новых лидеров не было даже в проекте. Соревнования стали не просто раздачей призов в порядке живой очереди, а полноценной конкуренцией пар примерно равного уровня. Такого в России не было очень давно.
Будто бы впереди всех новоделов шли Ирина Хавронина/Девид Нарижный. Стилистически наши танцы пока находятся в попытке изобрести сами себя, поэтому мерилом успеха у болельщиков и специалистов негласно стала «экспортность» пары, способность «продать» ее не только нашим судьям, но и международным.
Само собой, что «продажа» происходит заочно. Но беглый опрос корреспондента РИА Новости иностранных судей привел к интересным выводам — наибольший интерес у них среди всех молодых российских пар вызывают бывшие в запасе на олимпийский отбор Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Ирина с Девидом. Причем программы последних специалисты, как говорят, даже пересматривают.
Все это делает Хавронину/Нарижного, пожалуй, самой «экспортной» парой — с собственной элегантной эстетикой и прекрасным накатом. Результаты лишь подтверждали субъективные оценки — две бронзы чемпионатов России, близость к признанным лидерам Александре Степановой/Ивану Букину и море надежд на будущее. Когда о допуске на олимпийский квалификационный турнир было объявлено официально, мало кто мог сходу вообразить себе другой вариант как минимум на роль запасных.
Но все надежды разрушились. В конце прошлого сезона, еще до того, как инсайды были подтверждены официально, тогдашний тренер пары Денис Самохин в интервью РИА Новости рассказал о давних проблемах Девида с коленом. На тот момент ему уже сделали операцию и, казалось, худшее уже позади. Было ясно, что этот олимпийский цикл они отдадут соперникам, но замахнуться на будущий — почему нет?
Но, как оказалось на самом деле, проблема была глубже, чем предполагалось изначально. Пара воспользовалась вынужденным периодом простоя, чтобы поменять что-то в своей спортивной жизни — и перешли от Дениса Эдуардовича в группу Александра Жулина. Но захватили с собой самое неприятное — те самые проблемы с коленом.
МРТ послали немцам
Поначалу все было позитивно. Александр Вячеславович говорил о прекрасном материале, попавшем к нему в руки, о работе над новыми программами. Контрольные прокаты сборной России, как сообщают РИА Новости источники, пара решила пропустить еще в мае, но на предварительный сбор команды в Новогорск они все же заехали.
Их итог, по информации РИА Новости, окончательно утвердил ребят и команду в мысли о том, что проблему со здоровьем надо решать. Колено — вообще очень чувствительная часть тела именно для танцоров. Как говорят знающие люди, поддержки в танцевальных дуэтах партнеры делают за счет мышц спины, а вот скольжение, катание — это во многом работа коленного сустава.
Поэтому Ирина с Девидом на середину октября были едва ли не единственным топовым российским дуэтом, не выбравшим себе ни одного этапа национального Гран-при. Жулин в разговоре с РИА Новости подтвердил, что дела идут не очень:
«Пока ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу. Послали его МРТ одному очень хорошему доктору в Германию. По итогам будем решать, что и как. Колено — не очень».
Возникает ощущение, что нынешний сезон для Хаврониной/Нарижного постепенно теряет актуальность. Очевидно, что операция не дала нужного результата, и теперь ребром встает вопрос о том, что делать — купировать проблему или пытаться ее решить. У Жулина в тренерской карьере был удачный пример первого — Никита Кацалапов, один из величайших танцоров в истории сборной России, долгое время боролся со спинной грыжей и не решался на операцию. И это принесло свои плоды — Никита с Викторией Синициной перестали выступать, имея на руках золото чемпионата мира и Европы и несколько медалей Олимпиад.
Но ключевой вопрос — ради чего? Стоит ли, если перспектива выхода на международный уровень туманна, а конкуренция внутри страны обострилась до предела? Скорее всего, ответ именно на этот вопрос сейчас ищут для себя ребята и их тренерский штаб.
Влад Жуков