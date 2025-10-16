Звезда Плющенко кошмарно провалилась из-за акселя. А юная фигуристка из Москвы продолжает победную серию

В Москве завершается первый этап юниорского Гран-при России. В четверг днем свои произвольные программы показали девушки. В короткой никто не рисковал, все катали с примерно одинаковым контентом, а многое решали чистота исполнения и вторая оценка. Во второй день соревнований фигуристки уже исполняли элементы ультра-си, но далеко не всем это помогло.
Ученица Евгения Плющенко София Сарновская шла второй, но в итоге откатилась на 7-е место. Свой прокат спортсменка начала с двух тройных акселей, с обоих упала, а второй еще и сильно недокрутила, элемент ушел на понижение. Таким образом София потеряла каскад. По прыжкам дальше она смогла собраться, все остальное исполнила, но совсем потерялась в программе. Все движения получились смазанными и не очень точными. Саундтрек из фильма «Тринадцатый воин» буквально задавил Сарновскую. За такой прокат фигуристка получила 112,84 балла и лишь 176,22 в сумме. Ожидания самой спортсменки, ее тренера, конечно, не были связаны с седьмой строчкой протокола.
Из-за риска на пьедестал не смогла попасть и Диана Мильто из штаба Светланы Соколовской. Первый каскад четверной сальхов — двойной тулуп она приземлила, но с небольшим недокрутом на первом прыжке, а на сольном четверном сальхове допустила падение — также из-за недокрута. Диана после ошибки собралась и хорошо показала свою программу, сделала все вращения на четвертый уровень, неплохо представила постановку под музыку из фильма «Белый ворон». Мильто набрала за произвольную программу 118,46 балла и 179,96 в сумме, что принесло ей 4-е место.
На бронзовую позицию прорвалась Софья Федотова из Санкт-Петербурга. У этой одиночницы в арсенале пока нет элементов ультра-си, но зато она чистенько откатала обе программы. После короткой фигуристка шла пятой, но смогла подняться выше даже без сложных каскадов во второй половине произвольной. Под песню «In the End» в исполнении Tommee Profit она показала качественное и легкое катание, благодаря чему получила неплохие компоненты. С 123,07 балла за сегодняшний перфоманс она опередила главных конкуренток, 184,50 в сумме позволили попасть в тройку.
На 2-м месте остановилась ученица Сергея Давыдова Софья Смагина. Она исполнила только один элемент ультра-си — четверной тулуп в начале произвольной программы. Прыжок удался, но с приземлением в остановку, что сказалось только на надбавках. Также фигуристка из Москвы допустила непростительную ошибку, не сделав одну из базовых позиций во вращении. В остальном же Софья классно представила свою программу под саундтрек из турецкого сериала «Королек — птичка певчая», было много необычных движений и красивая хореографическая последовательность. Выступление Смагиной оценили на 132,98 балла, итоговая сумма — 195,13.
С громадным отрывом победительницей первого этапа Гран-при стала София Дзепка. Еще после короткой программы она обеспечила себе хороший запас, благодаря чему смогла позволить себе пойти на риск. Одиночница из группы Екатерины Моисеевой решила исполнить два элемента ультра-си. С каскадом четверной тулуп — двойной тулуп спортсменка справилась, а со второго четверного тулупа все же упала. Но далее София смогла продолжить так, как и было задумано, и программа не рассыпалась. Все прыжки на хорошие GOE, а вращения на четвертый уровень сложности. В итоге Дзепка даже с штрафом за падение набрала 143,27 балла за прокат. 213,26 — чудесная победная сумма. София подтвердила свои притязания на юниорскую корону сезона 2025/26.
Алена Волкова