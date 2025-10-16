Звезда Плющенко кошмарно провалилась из-за акселя. А юная фигуристка из Москвы продолжает победную серию

Ученица Евгения Плющенко София Сарновская шла второй, но в итоге откатилась на 7-е место. Свой прокат спортсменка начала с двух тройных акселей, с обоих упала, а второй еще и сильно недокрутила, элемент ушел на понижение. Таким образом София потеряла каскад. По прыжкам дальше она смогла собраться, все остальное исполнила, но совсем потерялась в программе. Все движения получились смазанными и не очень точными. Саундтрек из фильма «Тринадцатый воин» буквально задавил Сарновскую. За такой прокат фигуристка получила 112,84 балла и лишь 176,22 в сумме. Ожидания самой спортсменки, ее тренера, конечно, не были связаны с седьмой строчкой протокола.