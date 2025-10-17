Алина Загитова снялась для бренда Гоши Рубчинского

23-летняя Загитова стала лицом нового кампейна всемирно известного российского дизайнера уличной одежды.
Реклама с прославленной фигуристкой появилась на одном из билбордов в Японии.
Рубчинский известен своими коллаборациями с крупными мировыми брендами и звездами.
