Алина Загитова снялась для бренда Гоши Рубчинского

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского.

23-летняя Загитова стала лицом нового кампейна всемирно известного российского дизайнера уличной одежды.

Реклама с прославленной фигуристкой появилась на одном из билбордов в Японии.

Рубчинский известен своими коллаборациями с крупными мировыми брендами и звездами.

