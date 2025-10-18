Без русских фигуристок доминация японок поражает. Они жестко борются друг с другом: Сакамото убрали с первого места

Последнюю (сложно это осознавать, но как есть) серию Гран-при в карьере Сакамото начала с не идеального, но вполне рабочего проката короткой программы под символичную композицию Time to Say Goodbye. Это было целостно и пронзительно, как и подобает спортсменке такого уровня. Однако даже при таком колоссальном опыте ее будто не покидал нерв. Лутц вышел на тоненького с чуть дрожащим выездом, на котором техническая бригада углядела неясное ребро. Хотя Каори катала размашисто и энергично, да и по мастерству скольжения и компонентам она, бесспорно, была первой в этот день, технический задел Накаи оказался решающим фактором для победы. Так что путь к высшим наградам, учитывая конкурентоспособных экс-юниорок на стартах, в прощальном сезоне будет тернист, и работы по стабилизации элементов предстоит еще предостаточно.