Без русских фигуристок доминация японок поражает. Они жестко борются друг с другом: Сакамото убрали с первого места

Олимпийский сезон — 2025/26 набирает обороты, и вот мы подобрались к серии Гран-при ISU. На этот раз она стартовала, что непривычно, с европейского этапа — во французском Анже. Состав собрался на редкость конкурентный: в борьбу за медали вступили и опытные мастера, и юные звезды, дышащие в спину сложнейшим техническим арсеналом. При прочих равных казалось, что победа в короткой программе должна остаться за трехкратной чемпионкой мира Каори Сакамото, чей авторитет и класс не вызывают сомнений. Однако французский лед подготовил несколько сюрпризов, которые перевернули расстановку сил с ног на голову.
Старт сезона выдается откровенно неудачным для южнокорейской сборной. Спортсменки, притом все без исключения, на Гран-при выглядят далекими от оптимальной готовности. На 10-й из 12 позиций завершила выступление Ен Ю, чей камбэк после паузы на фоне резонансного скандала омрачен недокрутами и падением на флипе. Чуть выше, на 8-м месте, расположилась Чжи А Син, для которой этот сезон — дебют на взрослом уровне. Четырехкратная вице-чемпионка мира среди юниоров, судя по всему, сильно разволновалась: обидная бабочка на тройном лутце заставила ее на ходу перекраивать программу, и к флипу в качестве последнего прыжкового элемента она смогла добавить лишь двойной тулуп, что отбросило ее далеко от борьбы за подиум.
Последние надежды в битве за призовую тройку возлагались на чемпионку четырех континентов Чхэ Ен Ким, которая в прошлом году выдавала порой просто выдающиеся прокаты. Но сезон-2025/26 она начинает, мягко говоря, провально. Очевидно, что фигуристку беспокоят серьезные травмы, из-за которых подготовка контента и накатывание постановок вышли скомканными. В Анже она буквально на морально-волевых скользила от элемента к элементу, но поврежденная лодыжка подвела ее в финале, приведя к падению на флипе. 6-я позиция с 62,24 балла стала горьким, но закономерным в ее обстоятельствах результатом.
В отличие от кореянок, справилась с давлением и прочими нюансами американка Изабо Левито. В короткой программе ей удалось продемонстрировать собранное и уверенное катание под стать званию вице-чемпионки мира. Она буквально вбивала прыжки в лед — настолько амплитудными, эстетически приятными, да еще и исполненными четко в музыкальные акценты они смотрелись в моменте. Пусть она и несколько теряет в оценке, заходя на риттбергер вместо флипа, зато чистота исполнения и дорожка шагов 4-го уровня принесли сизн-бест и железную 3-ю позицию в топе. Постановка фигуристке очень подходит и с каждым разом раскрывается все ярче в артистическом ключе.
Японская школа вновь проявила высочайшее качество подготовки спортсменов: все три представительницы сборной компактно расположились в первой четверке после соревновательного дня. Рион Сумиеси откатала интересно и выразительно, но недокрут в четверть на каскадном тулупе не позволил обойти Левито. Американке она уступает всего два с половиной балла (71,03 балла у Рион vs. 73,37 у Изабо), которые можно с легкостью отыграть в произвольной программе. Дальше ключевую роль будет играть тактика: японка обладает квад-тулупом в арсенале, но он у нее столь нестабилен, что ставка на четкость со стандартным контентом может стать той самой путевкой на подиум.
Подлинной сенсацией дня стала 17-летняя Ами Накаи. На дебютном же Гран-при по взрослым она амбициозно заявила тройной аксель и, несмотря на некоторые проблемы с ним на разминке, смогла собраться и блестяще исполнить его в ответственный момент. Ультра-си, как и все остальные элементы, были выполнены безупречно. Да и с программой спортсменка и ее тренеры угадали: получилось органично, в ней нашлось место и танцевальным моментам, и концентрации на элементах. Шикарное выступление принесло ей не только победу в короткой программе, но и личный рекорд, улучшенный сразу на 9 баллов. 78 баллов — именно столько понадобилось для лидерства в Анже.
Последнюю (сложно это осознавать, но как есть) серию Гран-при в карьере Сакамото начала с не идеального, но вполне рабочего проката короткой программы под символичную композицию Time to Say Goodbye. Это было целостно и пронзительно, как и подобает спортсменке такого уровня. Однако даже при таком колоссальном опыте ее будто не покидал нерв. Лутц вышел на тоненького с чуть дрожащим выездом, на котором техническая бригада углядела неясное ребро. Хотя Каори катала размашисто и энергично, да и по мастерству скольжения и компонентам она, бесспорно, была первой в этот день, технический задел Накаи оказался решающим фактором для победы. Так что путь к высшим наградам, учитывая конкурентоспособных экс-юниорок на стартах, в прощальном сезоне будет тернист, и работы по стабилизации элементов предстоит еще предостаточно.
Теперь вся интрига смещается в произвольную программу. Нас ожидает отчаянная борьба, вероятнее всего, между японками и Левито. Их отрыв относительно соперниц слишком весом, но претенденток на подиум четверо, а мест всего три…
Александра Милюкова