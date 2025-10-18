Ричмонд
Роднина об уехавших из России спортсменах: «Называть их предателями вообще некорректно. Никто миграцию не запрещал»

«Предложение считать предателями спортсменов, которые сменили спортивное гражданство? Нет понятия “спортивное гражданство” — это придумали спортивные журналисты. У человека есть только одно гражданство, которое дает ему право выступать за страну. И то это больше всего касается Олимпийских игр, потому что на других соревнованиях можно иметь вид на жительство.

Спортсмены, которые теперь выступают за другие страны, — граждане другой страны. Они просто продолжают заниматься своим видом спорта. Называть их предателями вообще некорректно. Они уже не наши граждане, и если выступают в другом месте, то и не наши спортсмены.

Никто миграцию не запрещал. Почему такое только в отношении наших спортсменов? Сколько наших айтишников и других специалистов и вообще сколько граждан нашей страны разъехались по всему миру?

Почему в адрес спортсменов такая критика? Это не негатив, а просто какое-то неправильное отношение. Дело в том, что я так не считаю (что спортсмены, сменившие гражданство — предатели)", — сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.