Роднина об уехавших из России спортсменах: «Называть их предателями вообще некорректно. Никто миграцию не запрещал»

«Предложение считать предателями спортсменов, которые сменили спортивное гражданство? Нет понятия “спортивное гражданство” — это придумали спортивные журналисты. У человека есть только одно гражданство, которое дает ему право выступать за страну. И то это больше всего касается Олимпийских игр, потому что на других соревнованиях можно иметь вид на жительство.