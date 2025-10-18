Ричмонд
Герман Ленков: «В этом сезоне начал работать над второй оценкой — понял, что одними прыжками уже не вывезти»

— Кто поставил тебе программы на сезон?

Источник: Спортс"

— Короткую программу «Per Te» поставила Софья Самодурова, произвольную — Леонид Свириденко. Софья Вячеславовна и программы ставит некоторым фигуристам нашей группы, и прыжками занимается.

В прошлом году начали работать с Леонидом Свириденко и поставили произвольную программу под Scorpions, Алексей Николаевич предложил это сотрудничество. Мне очень нравится.

— Твоя новая произвольная программа затрагивает достаточно тяжелую тему Второй мировой войны и холокоста. Не сложно ли воплощать на льду такую историю?

— Сначала я не знал, что это за музыка, мы просто поставили программу. Где-то через неделю Елизавета Навиславская рассказала про фильм «Свидетели». Не сказал бы, что это тяжело катать. Мне как будто бы даже легче катать эту программу, чем что-то веселое.

— Согласен ли с тезисом «главное — сделать прыжки»?

— В этом сезоне начал работать над второй оценкой, понял, что одними прыжками уже не вывезти.

— В группе Алексея Николаевича сейчас работает очень много специалистов, в том числе с прошлого года подключилась Елизавета Туктамышева. Работает ли она с тобой? Давала ли какие-то советы?

— Она тренирует в нашей группе, иногда шеф говорит: «Поработайте с акселем». Бывает, что она видит: какой-то прыжок не идет — может указать на ошибку и поправить. Очень приятно с ней работать.

— У вас на льду тренируется много топ-фигуристов. Как бы ты оценил атмосферу в группе Алексея Мишина?

— Атмосфера в группе очень классная, и с Женей [Семененко], и с Глебом [Лутфуллиным] очень хорошо дружим.

— Ставили ли вы вместе с тренерским штабом какие-то цели на этот сезон?

— Планы на этот сезон — выступить не хуже, чем в прошлом, в сборную попасть. Очень бы хотелось попасть на юниорский Кубок Первого канала, — сказал Ленков.