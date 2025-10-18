Ричмонд
Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при во Франции

Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при во французском Анже.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Японки Ами Накаи, Каори Сакамото и Рион Сумиёси заняли первые три места на стартовом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Анже.

По итогам двух программ Накаи, лидировавшая после короткой программы, набрала 227,08 балла. Шедшая на втором промежуточном месте Сакамото, трехкратная чемпионка мира, по сумме уступила соотечественнице 2,85 балла. Сумиёси уступала после короткой программы американке Изабо Левито, но в итоге стала третьей, отстав от победительницы на 11,02 балла.

Золотая и бронзовая медалистки в произвольных программах попытались исполнить один элемент ультра-си — соответственно тройной аксель и четверной тулуп, но получили за них отрицательные оценки.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, в котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше