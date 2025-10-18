Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при во Франции

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Японки Ами Накаи, Каори Сакамото и Рион Сумиёси заняли первые три места на стартовом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Анже.
По итогам двух программ Накаи, лидировавшая после короткой программы, набрала 227,08 балла. Шедшая на втором промежуточном месте Сакамото, трехкратная чемпионка мира, по сумме уступила соотечественнице 2,85 балла. Сумиёси уступала после короткой программы американке Изабо Левито, но в итоге стала третьей, отстав от победительницы на 11,02 балла.
Золотая и бронзовая медалистки в произвольных программах попытались исполнить один элемент ультра-си — соответственно тройной аксель и четверной тулуп, но получили за них отрицательные оценки.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, в котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.