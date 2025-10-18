Мария Павлова: «Нам безумно понравилось работать с Бенуа Ришо. Я чувствую, как по-новому раскрылась в произвольной — стала мягче, спокойнее, нежнее»

Святченко: Ришо — замечательный человек и очень талантливый постановщик. Мы очень хотим еще с ним поработать в будущем. Он творец, на сто процентов отдается процессу работы. Да, он требовательный — потому что перфекционист. Но при этом он может и посмеяться, и в общении очень легкий.