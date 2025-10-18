Мария Павлова: «Нам безумно понравилось работать с Бенуа Ришо. Я чувствую, как по-новому раскрылась в произвольной — стала мягче, спокойнее, нежнее»

Слова Павловой и Святченко приводит корреспондент Спортса«» Майя Багрянцева.
Святченко: Очень неприятная ошибка сегодня у меня, причем совершенно неожиданная: никогда с каскадом нет проблем на тренировках. Ужасно себя чувствую, такое нельзя позволять — это очень дорого стоит нам в оценке.
Мы решили с тренерами, что для таких ситуаций не будем прорабатывать резервный план — что делать, если сорвали каскад. Если в голове будет план Б, то он будет мешать чисто делать план А. Так что отступать некуда, надо все чисто прыгать.
Павлова: Мне очень нравятся наши новые программы, наверное, это наши с Лешей самые любимые постановки в карьере. Я чувствую, как по-новому я раскрылась в произвольной программе — стала мягче, спокойнее и нежнее. Хореография от Бенуа Ришо заставляет больше внимания уделять линиями, тянуть ноги и руки.
Нам безумно понравилось работать с ним — это просто восторг.
Святченко: Ришо — замечательный человек и очень талантливый постановщик. Мы очень хотим еще с ним поработать в будущем. Он творец, на сто процентов отдается процессу работы. Да, он требовательный — потому что перфекционист. Но при этом он может и посмеяться, и в общении очень легкий.