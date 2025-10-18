Костылева вне конкурса выступила с короткой программой на турнире на призы академии «Ангелы Плющенко». За прокатом наблюдали тренеры Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова.
Видео опубликовано в соцсетях академии.
ВИДЕО.
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп.
Костылева вне конкурса выступила с короткой программой на турнире на призы академии «Ангелы Плющенко». За прокатом наблюдали тренеры Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова.
Видео опубликовано в соцсетях академии.
ВИДЕО.