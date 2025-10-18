Као Миура: «Техника Малинина абсолютно невероятная. Я стараюсь перенять у него как можно больше всего»

«Конечно, его (Малинина) техника абсолютно невероятная. Лучшая из лучших. Но я благодарен Илье также за его человеческие качества. За то, какой он человек на льду и вне его. Во время соревнований он всегда даст совет и поможет, если это нужно. Я стараюсь перенять у него как можно больше всего», — сказал Миура.
Ранее представители Японии заняли весь пьедестал в женском турнире Гран-при Франции.
«Да, я видел результаты. Это было великолепно. Так что я должен был еще больше сосредоточиться на моем личном выступлении, чтобы показать, что я умею», — отметил Миура.