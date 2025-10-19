Роднина защитила свои высказывания о пенсиях в России: «Я что, неправду сказала? Не поняла такую реакцию»

— Ваше последнее высказывание о пенсии многие раскритиковали. Удивились такой реакции общества?
— Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово «пенсия» вызывает у всех такую реакцию, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Напомним, что в августе Роднина так ответила на вопрос, справедливы ли, по ее мнению, пенсии в России: «Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться».
После этого комментария о пенсиях многие подвергли Роднину критике.
Добавим, что Роднина не впервые высказывается о пенсиях в России. В марте она заявила: «Не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на пенсию». А в июне отметила: «В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют».
Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в августе сообщил, что средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц.