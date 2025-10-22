Фигуристка Тарасова стала мамой

«От всего сердца поздравляем одного из учредителей нашей организации Евгению Тарасову с рождением дочери! Это самое главное и прекрасное достижение в жизни. Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чье имя навсегда вписано в историю фигурного катания», — сообщила пресс-служба ХК «Черномор».