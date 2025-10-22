Ричмонд
Источник: российских фигуристов могут вернуть на турниры в сезоне-2026/27, США и Япония не возражают

Российских фигуристов могут допустить до участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

ISU рассматривает вариант допуска спортсменов из России в юниорской и взрослой возрастных категориях в нейтральном статусе. В союзе были довольны итогами проведения Олимпийского квалификационного турнира в Пекине, где в женском одиночном разряде победила Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.

Среди федераций, который не возражают против возвращения россиян — США и Япония.

«Можно сказать, что они определенно не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом — и их довольно много», — цитирует РИА Новости источник.

ISU отстранил россиян весной 2022 года.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше