Источник: российских фигуристов могут вернуть на турниры в сезоне-2026/27, США и Япония не возражают

ISU рассматривает вариант допуска спортсменов из России в юниорской и взрослой возрастных категориях в нейтральном статусе. В союзе были довольны итогами проведения Олимпийского квалификационного турнира в Пекине, где в женском одиночном разряде победила Аделия Петросян, а в мужском — Петр Гуменник.
Среди федераций, который не возражают против возвращения россиян — США и Япония.
«Можно сказать, что они определенно не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом — и их довольно много», — цитирует РИА Новости источник.
ISU отстранил россиян весной 2022 года.