«Мешает мне жить». Фигуристке Медведевой предстоит серьезная операция

«В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать. Это, конечно же, осложнение от спорта — специфика, понятное дело, нагрузка. Но еще и врожденное. Вот такая я родилась. А еще я родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 см длиннее чем левая, и я по жизни со стелькой под левой пяткой, блин», — сказала 25-летняя девушка на своем ютуб-канале.