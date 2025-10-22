Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить»

"Я человек, который с нетерпением ждет, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни.

Источник: Спортс"

"Я человек, который с нетерпением ждет, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать.

Это, конечно же, осложнение от спорта — специфика, понятное дело, нагрузка. Но еще и врожденное. Вот такая я родилась. А еще я родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 сантиметра длиннее, чем левая. Я не знала об этом до 24 лет, поэтому у меня сколиоз", — сказала двукратная чемпионка мира на своем ютуб-канале.