Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить»

Это, конечно же, осложнение от спорта — специфика, понятное дело, нагрузка. Но еще и врожденное. Вот такая я родилась. А еще я родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 сантиметра длиннее, чем левая. Я не знала об этом до 24 лет, поэтому у меня сколиоз", — сказала двукратная чемпионка мира на своем ютуб-канале.