Фигуристы из Москвы и Питера зарубились на Урале. Ученики Тутберидзе уверенно забрали золото Гран-при

Парное катание вновь подтвердило статус одной из самых технически требовательных, при этом малочисленных дисциплин. На лед Магнитогорска вышло всего пять пар, что лишь подчеркнуло накал и цену каждой ошибки. Противостояние разных школ из Москвы и Петербурга разворачивалось в плоскости чистоты исполнения и смелости замыслов, где тактическая выверенность противостояла акробатическому риску. И, как это часто бывает в фигурке, безоговорочным фаворитом стала не та пара, что пыталась удивить, а та, что смогла стабилизировать катание, приблизив его к эталону надежности. Притом доказывают они это уже второй турнир подряд.
Для некоторых пар прокат в Магнитогорске стал суровой проверкой на прочность. Представители школы Тамары Москвиной Алина Третьякова и Максим Саморуков откатали грязновато, оставив неприятное ощущение нереализованного потенциала. Ключевые элементы, прежде всего, выбросы и прыжки, им не удались. Партнерша допускала слишком много ошибок: уронила оба прыжка, касалась льда рукой и допускала степ-ауты. В итоге все вылилось в крайне скромный результат — 81,90 балла за произвольную и всего 127,71 по сумме.
Совсем другую, но не менее сложную задачу поставили перед собой Аделина Шаяхметова и Семен Бреславский. Их произвольная программа строится на акробатике и геометрии, что подчеркивают даже костюмы. Ключевым и самым рискованным элементом стала четверная подкрутка, пусть и выполненная на 1-й уровень за счет неудачной ловли, — сам факт ее попытки говорит о том, что пара готова делать шаг вперед к техническому совершенству. Все дорогостоящие элементы получили сбавки в протоколе: недокруты на обоих прыжках, падения на сольном риттбергере и выбросе-риттбергере. Впечатление испортила небрежность: ощущение суеты, слишком много мелких неорганичных движений и акробатики помешали создать целостность в постановке.
Надеждой питерской школы на турнире считались София Диана Касинс и Александр Брегей. Довольно уникальный выбор музыки — саундтрек к фильму «Гранд Будапешт» — стал беспроигрышным ходом, поскольку композиция не успела надоесть фигурнокатательным болельщикам. Костюмы пары, как и хореографические находки, выдержаны в точной стилистике картины. Что касается техники, хорошо вышли подкрутка и выбросы, а вот сольный лутц и каскад ребятам не покорились. Несмотря на это, их произвольная запомнилась зажигательными растанцовками, интересным взаимодействием с бортиком, но уровней на отдельных элементах им не хватило, чтобы остановиться на позиции выше 3-й. За ними бронза с 175,16 балла по сумме.
Расстановка мест не изменилась после первого соревновательного дня. Кира Доможирова и Илья Вегера оставили ностальгическую программу под «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» с прошлого года. Образы фигуристам из группы Павла Слюсаренко очень идут. На отлично они справились со всеми элементами, за исключением прыжков, которые все же немного испортили общую картину. Тем не менее судьи оценили их произвольную на внушительные 115,91 балла. Суммы в 175,16 балла оказалось достаточно для уверенного серебра и отличных баллов на старте сезона.
Выше всех в топе поднялись Зоя Ковязина и Артемий Мохов, которые выбрали непростую стратегию и откатали уже второй этап подряд без существенных помарок. Им такая тактика будто на пользу: они стабилизируют прыжковые и непрыжковые элементы, демонстрируют высокую парность и качественное скольжение. Их «Гладиатор» с каждым стартом обретает все больший лоск. Ученики Этери Тутберидзе могут стать тем самым идеальным комбо для парников — воплощением надежности, приносящим закономерные победы. 123,58 балла за произвольную и 189,15 по сумме — очень достойно и перспективно.
Сезон только набирает обороты, и у отстающих еще есть время на то, чтобы избавиться от суеты в катании, превратить свой потенциал в реальные баллы и конкуренцию за подиум.
Александра Милюкова