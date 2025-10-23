Фигуристы из Москвы и Питера зарубились на Урале. Ученики Тутберидзе уверенно забрали золото Гран-при

Парное катание вновь подтвердило статус одной из самых технически требовательных, при этом малочисленных дисциплин. На лед Магнитогорска вышло всего пять пар, что лишь подчеркнуло накал и цену каждой ошибки. Противостояние разных школ из Москвы и Петербурга разворачивалось в плоскости чистоты исполнения и смелости замыслов, где тактическая выверенность противостояла акробатическому риску. И, как это часто бывает в фигурке, безоговорочным фаворитом стала не та пара, что пыталась удивить, а та, что смогла стабилизировать катание, приблизив его к эталону надежности. Притом доказывают они это уже второй турнир подряд.