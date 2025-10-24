Заочный спорт: главные интриги этапа Гран-при в Магнитогорске

Серия Гран-при России из пяти этапов и финала стартует на Урале в ближайшие выходные. Несмотря на олимпийский сезон, российские фигуристы остаются в международной изоляции, за исключением участников Олимпиады Аделии Петросян и Петра Гуменника. Первая в Магнитогорск приедет — и это реальная проверка, изменилось ли что-то за месяц с Пекина. От Аделии всё еще ждут четверных или тройного акселя, без них претендовать на олимпийскую медаль будет нереально. Впрочем, нынешняя серия Гран-при важна для всех, кто собирается на международку. Тренд на возвращение наших спортсменов набирает обороты, и после Олимпиады возможно дальнейшее потепление отношений с ISU. И даже участие в международных стартах сезона-2026/27.
За кем следить
Помимо очевидного фаворита у женщин, в остальных видах в Магнитогорске предполагается плотная борьба. У мужчин прослеживаются как минимум 3−4 претендента на медали и результаты 280+ баллов, хотя по косвенным признакам оценки на внутренних соревнованиях с этого сезона начнут падать — в федерации есть запрос на более придирчивое судейство, и это тоже элемент подготовки к международным стартам.
Кондратюк, Угожаев, Федоров и Савосин устроят рубку за призовые. Тем более что Федоров недавно обыграл своего напарника по группе Кондратюка на чемпионате Москвы. Но еще интереснее кажется участие Игоря Ефимчука — человек, катавшийся в эпоху Загитовой и Медведевой, вернулся спустя семь лет и пробился на крупное соревнование. Камбэк уровня Евгения Плющенко.
У пар не приедут Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, а значит, есть реальный шанс на золото и 500 тыс. рублей призовых (об изменениях сумм с прошлого сезона не сообщалось) у пар второго эшелона. Это и Осокина/Грицаенко, и Артемьева/Брюханов, и тяжело стартовавшие после ухода от Этери Тутберидзе Мухортова/Евгеньев. В парах давно ждут прихода третьей силы на смену двум упомянутым ветеранским дуэтам. Пока ей видятся Хабибуллина и Княжук, но подопечные Нины Мозер не приехали на контрольные прокаты сборной, а свято место пусто не бывает.
В танцах тоже тесно. В случае возвращения на международную арену вряд ли у России будет больше одной квоты на крупных соревнованиях, и в условиях молчаливого отсутствия Степановой/Букина лидерами сборной могут «назначить» Кагановскую/Некрасова. Но вряд ли это понравится парам Пасечник/Чиризано и Леонтьева/Горелкин, которые выходят против них на магнитогорском льду.
Олимпийская подготовка
И всё же главная героиня этого старта — Аделия Петросян. Ей достались сильные соперницы, но без ультра-си (впрочем, с ультра-си сейчас из лидеров разве что напарницы по группе Садкова и Двоеглазова). Путь к золоту Магнитогорска свободен. Но главные соперницы Петросян — не Фролова, Гущина или Синицына, которым приятно будет обыграть олимпийскую надежду. А японки Накаи и Сакамото, американки Гленн и Лью. Они идут к Олимпиаде другим курсом, как в свое время Амундсен и Скотт, конкурируя за Южный полюс. Главное в такой ситуации не оказаться Скоттом.
На прошедшем Гран-при Франции 17-летняя Ами Накаи прыгнула два тройных акселя, показала весьма цельные программы — и набрала 227 баллов. Опытная Сакамото — 224. У Лью старт сезона провальный, а Гленн набирает в районе 215. Всё это больше, чем Аделия — на олимпийском отборе в Пекине (209,63).
Поэтому старт в Магнитогорске — первый после отбора и прокатов сборной, на котором можно проверить готовность чемпионки России к Олимпиаде. Стали ли прыжки легче и выше? А может, фигуристка группы Тутберидзе приблизилась к четверным? Очень хотелось бы увидеть позитивные сигналы на предстоящем этапе Гран-при.
Дмитрий Кузнецов
Справка «Известий»
Предварительная заявка и расписание соревнований
Мужчины: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Илья Молянов, Егор Рухин, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Арина Мариничева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков.
Танцы: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Расписание соревнований
25 октября, суббота.
- 13:00 Женщины. Короткая программа.
- 14:45 Мужчины. Короткая программа.
- 16:30 Пары. Короткая программа.
- 17:50 Танцы. Ритм-танец.
26 октября, воскресенье.
- 12:00 Женщины. Произвольная программа.
- 14:05 Мужчины. Произвольная программа.
- 16:10 Пары. Произвольная программа.
- 17:40 Танцы. Произвольный танец.