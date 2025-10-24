Заочный спорт: главные интриги этапа Гран-при в Магнитогорске

Серия Гран-при России из пяти этапов и финала стартует на Урале в ближайшие выходные. Несмотря на олимпийский сезон, российские фигуристы остаются в международной изоляции, за исключением участников Олимпиады Аделии Петросян и Петра Гуменника. Первая в Магнитогорск приедет — и это реальная проверка, изменилось ли что-то за месяц с Пекина. От Аделии всё еще ждут четверных или тройного акселя, без них претендовать на олимпийскую медаль будет нереально. Впрочем, нынешняя серия Гран-при важна для всех, кто собирается на международку. Тренд на возвращение наших спортсменов набирает обороты, и после Олимпиады возможно дальнейшее потепление отношений с ISU. И даже участие в международных стартах сезона-2026/27.