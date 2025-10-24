Навка заявила о возвращении Валиевой на международную арену

«Хочу отметить, что Камила впервые выступает здесь спустя (почти) четыре года на таком массовом мероприятии, на массовом шоу. Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену, первое ее выступление будет завтра. Мало того, что в Китае, можно говорить, что на международном уровне», — отметила она.