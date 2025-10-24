Ждали разгрома: как ученица Тутберидзе выиграла Гран-при с опасным отрывом

Понизили оценку из-за политики федерации
Мало кто ожидал, что Базылюк будет побеждать так неочевидно. Еще пару лет назад она была абсолютно непобедимой. Маленькая девочка с колоссальным техническим контентом, совершенно не умеющая ошибаться — так говорили о многих, но именно Маргарита стала олицетворением этих слов.
Что случилось дальше? В сущности, ничего страшного. Ей исполнилось 14 лет, начался период роста. За одно только это межсезонье, по словам самой фигуристки, она выросла на 4 сантиметра. Привыкание к новому телу — процесс небыстрый, особенно когда рост идет резко.
Вмешались в дело и травмы. В прошлом сезоне она долгое время боролась с повреждениями ноги, из-за чего результаты резко рухнули. Так что сейчас она только-только выкарабкивается обратно наверх, и этот процесс не может быть легким.
Ее результат за две программы — 197,87 балла. Личный рекорд — 244,20, установленный всего год назад. И это при том, что на этапе в Магнитогорске Маргарита прыгнула два четверных (третий не задался). Она довольно много ошибалась. В короткой программе судьи поставили неясное ребро на тройном лутце, второй уровень на первом вращении, третий — на втором, и отминусовали риттбергер, исполненный с ошибкой. В произвольной же случилось падение и бабочка, но зато все непрыжковые — 4 уровня.
Еще одним важным фактором снижения оценок стала политика федерации. Перед этим сезоном руководство поставило перед судьями задачу снижать общую планку, дабы поравняться с международным уровнем.
Все это делается для относительно безболезненного выхода на мировые старты, когда нас до них допустят. По информации РИА Новости, это может произойти уже в следующем сезоне. Так что Маргарита точно не разучилась кататься. Просто таковы реалии.
Обидное поражение
Кстати, насчет катания. Раньше говорили, что Базылюк, дескать, едет бездушно. Теперь так не посмеет сказать даже самый отъявленный хейтер. Взросление определенно к лицу Маргарите — ее скольжение стало еще более плавным, а презентация программ — более насыщенной и осознанной.
Относительная сохранность прыжкового контента и серьезный рост в компонентах позволили одной из самых талантливых юниорок России одержать волевую победу. На втором месте оказалась другая ученица Тутберидзе — Виктория Стрельцова (197,86). Она подходила к сезону в идеальной форме, но, кажется, на дебютном для себя этапе Гран-при не смогла справиться с нервами.
В короткой программе Викторию подвел тройной аксель — элемент, которым 13-летняя спортсменка владеет едва ли не лучше всех в мире. В произвольной аксель был чистым, но ошибки все равно случились — на каскадном четверном сальхове и четверном тулупе (падение). Россыпь ультра-си помогла Стрельцовой выиграть произвольную программу (139,98 — на 4 балла больше, чем у Базылюк), но по сумме вышел обидный разрыв в одну сотую балла.
Он сложился из отставания более юной Виктории в компонентах. Та самая презентация и улучшающееся скольжение помогли Маргарите не только впечатлить зрителей, но и вырвать победу — трудовую, сложную, но от того не менее впечатляющую. Далее чемпионку России среди юниоров ждет выбор оптимального контента и его стабилизация.
Влад Жуков