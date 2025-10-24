Ждали разгрома: как ученица Тутберидзе выиграла Гран-при с опасным отрывом

Ее результат за две программы — 197,87 балла. Личный рекорд — 244,20, установленный всего год назад. И это при том, что на этапе в Магнитогорске Маргарита прыгнула два четверных (третий не задался). Она довольно много ошибалась. В короткой программе судьи поставили неясное ребро на тройном лутце, второй уровень на первом вращении, третий — на втором, и отминусовали риттбергер, исполненный с ошибкой. В произвольной же случилось падение и бабочка, но зато все непрыжковые — 4 уровня.