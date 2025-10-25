Катастрофа раскрученных российских фигуристов на стартовом Гран-при. Провалились любимчики Федерации

Однако в финале случилось непредвиденное — Максим сорвал вращательную поддержку, за счет чего дуэт потерял порядка 7−9 баллов. В произвольном танце им необходимо реабилитироваться. Кроме того, всего через неделю им предстоит выступать на следующем этапе Гран-при в Красноярске — любопытно, как их оценят чистыми там, так ещё и в очном противостоянии с четырехкратными чемпионами страны Александрой Степановой/Иваном Букиным. Для Кагановской/Некрасова промежуточная 2-я позиция — это трагедия, но даже при учете грубой ошибки отсудили их по-королевски, поставив на балл ниже пары, которая выполнила всё чисто. 74,30 для такого ужаса — явный перебор. Вероятнее всего, если бы ребята выполнили поддержку чисто, то получили бы выше 80, то есть на уровне лучших дуэтов мира. То есть в тот момент, когда ФФККР решила взяться за арбитраж, судить стали строже во всех видах, даже Аделию Петросян, находятся просто какие-то суперлюбимчики… Собственно, такая «теплая ванная» от руководителей и порождает подобные срывы у фигуристов. Это мы уже проходили.