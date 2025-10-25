Катастрофа раскрученных российских фигуристов на стартовом Гран-при. Провалились любимчики Федерации

Фигурнокатательное сообщество уже наверняка привыкло к тому, что результаты в ритм-танце обозначают довольно понятный, устоявшийся порядок дуэтов в условном топе. Результаты в большинстве своем предсказуемы, а интрига минимальна. Но в Магнитогорске произошла настоящая сенсация: фавориты позволили себе жуткие ошибки, которые перевернули всю расстановку сил. В российских танцах на льду сейчас все вновь нестабильно, без четкого пула лидеров, готовых к этому психологически. Каждое выступление становится проверкой не столько техники, сколько нервов и умения справляться с давлением момента.
Музыкальная тема ритм-танца этого сезона предоставила танцорам широкое поле для творчества. Хиты Backstreet Boys, Бритни Спирс, AC/DC и российской эстрады на стыке столетий зазвучали на льду 1-го этапа Гран-при, создавая атмосферу ностальгии и драйва.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов в этом плане выбрали самые характерные для эпохи 1990-х в России и при этом небанальные для фигурки треки — хиты Губина и «Иванушек International», отлично попав в тему ритм-танца. Ребята старались над шагами: паттерн судьи оценили на 2-й уровень, твизлы на 4-й, поддержку тоже на 4-й. И с критерием high energy у них в постановке точно проблем нет. Но бесконечная акробатика и грязь испортили ощущение целостности — слишком много мельтешения. С точки зрения техники, конечно, ученики Елены Масленниковой выглядят лучше, чем пару лет назад, в дебютном сезоне, но это все равно далеко от истинной конкурентоспособности в дисциплине. Порой им не хватает танцевальности и мягкости катания. Тем не менее они в шаге от подиума этапа с 65,77 балла.
Как Шевченко/Ежлов оказались на 4-й строчке, учитывая довольно сильных соперников? Дело в том, что дальше началось невероятное. Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которых очевидно позиционируют как потенциально лучший дуэт страны в перспективе, а возможно, и сейчас, не в лидерах после первого соревновательного дня. Привычно для них в ритм-танце под Prodigy много акробатики, мелких фишечек, некоторые из которых интересно ложатся на музыку, другие же, что очевидно, требуют вычистки. По физической форме ребята не идеальны, работы предстоит ещё много, но уровни и надбавки им ставят выше, чем остальным.
Однако в финале случилось непредвиденное — Максим сорвал вращательную поддержку, за счет чего дуэт потерял порядка 7−9 баллов. В произвольном танце им необходимо реабилитироваться. Кроме того, всего через неделю им предстоит выступать на следующем этапе Гран-при в Красноярске — любопытно, как их оценят чистыми там, так ещё и в очном противостоянии с четырехкратными чемпионами страны Александрой Степановой/Иваном Букиным. Для Кагановской/Некрасова промежуточная 2-я позиция — это трагедия, но даже при учете грубой ошибки отсудили их по-королевски, поставив на балл ниже пары, которая выполнила всё чисто. 74,30 для такого ужаса — явный перебор. Вероятнее всего, если бы ребята выполнили поддержку чисто, то получили бы выше 80, то есть на уровне лучших дуэтов мира. То есть в тот момент, когда ФФККР решила взяться за арбитраж, судить стали строже во всех видах, даже Аделию Петросян, находятся просто какие-то суперлюбимчики… Собственно, такая «теплая ванная» от руководителей и порождает подобные срывы у фигуристов. Это мы уже проходили.
На фоне сложностей Кагановской и Некрасова лидерами должны были стать, притом абсолютно спокойно, учитывая результаты прошлого сезона и потенциал в целом, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Первая половина шла на ура: высокая скорость, синхронность, стильные растанцовки. Но не смогли и эти фигуристы избежать фатальной ошибки: партнёрша упала с крюка на дорожке на одной ноге и чуть не впечаталась в борт. Худших последствий удалось избежать, но цена ошибки оказалась слишком дорогой. Это просто недопустимо. Уровни и компоненты они получили меньше в сравнении с Кагановской/Некрасовым, оценками их закопали на 5-е место с 63,59 балла. Теперь вряд ли мы увидим учеников Анжелики Крыловой на пьедестале. Пожалуй, это главная драма дня.
На контрасте воспользовались шансом Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Сделали спортсмены все чисто, довольно качественно, а главное — справились с давлением и грамотно представили постановку. Уровни и надбавки у них пока не очень высокие. Например, на твизлах не хватило параллельности. Но для начала, тем более учитывая, что партнёрша тяжело травмировалась в начале года и не так давно возобновила тренировочный процесс, 3-я позиция с 74 баллами — достойный результат для Елизаветы и Павла.
Довольно банальный музыкальный материал выбрали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Зато под Рики Мартина ребята презентовали чистый ритм-танец с яркой энергией и без заметного нерва, в отличие от соперников. Твизлы на высокой скорости и близко относительно друг друга. При этом паттерн получился несколько неряшливым в плане выверенности шагов, поэтому заработал только 2-й уровень. Да и все же кажется, что именно постановкой ученики Александра Свинина и Ирины Жук заведомо проиграли битву за высшие места. Только вот, как показали эти соревнования, важно качественно исполнять эту самую программу, иначе никакого смысла классная задумка за собой не несет. Комбо удачи и надежности катания позволило Леонтьевой и Горелкину завершить день в статусе лидеров с 75,61 балла за сегмент.
Ритм-танец в Магнитогорске подсветил очевидное и столь тревожное: российские танцы на льду продолжают переживать период турбулентности. Фавориты не выдерживают психологического давления, допуская ошибки, которые некогда представлялись невозможными. И вот уже на 1-м месте находятся не те, на кого заранее вешали медали, а те, кто просто выполнил работу без грубых огрехов. Произвольные танцы подарят шанс на реабилитацию, но пока очевидно, что у молодых дуэтов сейчас нет того самого психологического стержня, который позволил бы им держать планку лидерства и стабильности.
Александра Милюкова