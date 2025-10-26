Петросян впервые в сезоне попыталась исполнить четверной прыжок

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске впервые в нынешнем сезоне попыталась исполнить четверной прыжок в соревнованиях.
Петросян выиграла стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной программе 18-летняя фигуристка впервые в нынешнем сезоне зашла на четверной тулуп. Попытка закончилась неудачей. На разминке перед произвольным прокатом Петросян успешно исполняла этот прыжок.
В межсезонье Петросян, владевшая четверными прыжками и тройным акселем, перенесла серьезную травму, однако успела подготовиться к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года и выиграла его. Фигуристка элементов ультра-си на квалификационных олимпийских соревнованиях не исполняла.