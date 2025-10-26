Ричмонд
Петросян рассказала, что почти восстановила тройной аксель

Петросян рассказала, что восстанавливает аксель в три с половиной оборота.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что в настоящее время восстанавливает аксель в три с половиной оборота.

В межсезонье Петросян, владевшая тройным акселем и четверными прыжками, перенесла серьезную травму. Она успела подготовиться к сентябрьскому олимпийскому квалификационному турниру в Пекине и выиграла его, но элементов ультра-си там не исполняла. В субботу в произвольной программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске Петросян впервые в сезоне зашла на четверной тулуп, но исполнила прыжок неудачно. Фигуристка при этом одержала победу в турнире.

«Очень хотелось прыгнуть четверной тулуп, мы даже рассчитывали на два, — рассказала Петросян в эфире Первого канала. — Перед выходом на лед знала, что буду откатывать с одним, хотела максимально хорошо его исполнить. Получилось максимально плохо. Прокат произвольной программы был, мягко говоря, плохим, ни одного прыжка не было выполнено легко, все были в борьбе. Катать было тяжело, я себя накрутила перед выходом на лед. Буду меньше себя накручивать».

«Конечно, есть (планы восстанавливать тройной аксель), — отметила Петросян. — Я уже до этого этапа начинала в него входить, надеюсь, что скоро получится его восстановить. После травмы он пока не получался, но уже очень близко».

