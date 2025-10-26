Петросян рассказала, что почти восстановила тройной аксель

«Очень хотелось прыгнуть четверной тулуп, мы даже рассчитывали на два, — рассказала Петросян в эфире Первого канала. — Перед выходом на лед знала, что буду откатывать с одним, хотела максимально хорошо его исполнить. Получилось максимально плохо. Прокат произвольной программы был, мягко говоря, плохим, ни одного прыжка не было выполнено легко, все были в борьбе. Катать было тяжело, я себя накрутила перед выходом на лед. Буду меньше себя накручивать».