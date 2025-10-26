Тутберидзе зажгла новую звезду: почему победа Петросян вышла грустной

Можно сколько угодно повторять, что у Петросян для восстановления четверных и тройного акселя есть еще три с половиной месяца, но на самом деле этого времени у нее нет, как не будет до Игр и других международных стартов. Квады и триксель Аделии надо начинать прыгать уже сейчас — чтобы иностранные арбитры, отслеживающие все выступления главных фигур, видели, что Петросян набирает форму и в Италию приедет в полной боевой готовности, а с надеждой «может быть» прыгнуть там ультра-си.