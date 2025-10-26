Тутберидзе зажгла новую звезду: почему победа Петросян вышла грустной

Судьи плюсуют, а тренеры недовольны
Сейчас вряд ли бы все рассматривали каждый прыжок Петросян под микроскопом, если бы не травма в межсезонье. Долгое время информацию о ней скрывали, но уже после отборочного олимпийского турнира Этери Тутберидзе рассказала, что ее ученице пришлось почти на месяц выбыть из тренировочного процесса.
Травма была настолько серьезная, что Аделия была готова отдать путевку на олимпийскую квалификацию запасной фигуристке Алине Горбачевой. Но и у нее в то же самое время возникли проблемы со здоровьем. И в итоге, после многочисленных уговоров двукратная чемпионка России начала готовиться к Пекину. Понимая, что на максимальный уровень ей выйти будет нереально. Но там Аделия победила и без сложных элементов.
Но в фигурном катании судьям нравится, когда спортсмен максимально стабилен. Через этот процесс, по негласным тенденциям, растет и вторая оценка, на первый взгляд напрямую со сложностью прыжков не связанная.
Можно сколько угодно повторять, что у Петросян для восстановления четверных и тройного акселя есть еще три с половиной месяца, но на самом деле этого времени у нее нет, как не будет до Игр и других международных стартов. Квады и триксель Аделии надо начинать прыгать уже сейчас — чтобы иностранные арбитры, отслеживающие все выступления главных фигур, видели, что Петросян набирает форму и в Италию приедет в полной боевой готовности, а с надеждой «может быть» прыгнуть там ультра-си.
На контрольных прокатах через неделю после олимпийского отбора Петросян не пыталась исполнять ультра-си, но до первого этапа Гран-при России в Магнитогорске у нее был месяц. По стандартным тренерским лекалам — достаточный срок подготовки фигуриста к старту. В том случае, конечно, если у него нет дополнительных проблем со здоровьем.
Но Петросян говорила, что чувствует себя хорошо — и все же какого-то качественного скачка продемонстрировать в Магнитогорске не смогла. Тройного акселя, который ей понадобится уже в короткой программе, чтобы выбраться из стартовых разминок в группу сильнейших олимпийского турнира, Аделия вновь не показала. Более того, в том же коротком прокате она допустила серьезный сбой на дорожке шагов, что арбитры должны были отметить сбавкой баллов за этот элемент.
Они же отметили его хорошей такой надбавкой. Почему? Вероятно, хотели поддержать фигуристку перед произвольной программой. Но получилось так, что и во второй день турнира судьям пришлось Петросян подтягивать. Она упала с четверного тулупа, на который все-таки рискнула пойти — но затем выдала серию из нескольких прыжков сомнительного качества, которые на международной арене были бы оценены серьезными и не очень «минусами». В протоколе же первого этапа Гран-при России у Аделии сплошные плюсы (кроме, конечно, четверного с падением).
«Получилось максимально плохо»
Помощь нашей олимпийской надежде от людей за бортом на первом этапе Гран-при России, может быть, была бы не так заметна, если бы не совершенно невероятные по силе выступления нескольких других участниц. Отметить можно и Анну Фролову, без ультра-си, но и без ошибок исполнившую обе программы. И Марию Захарову, ставшую первой российской фигуристкой, чисто исполнившей четверной прыжок в соревнованиях после достижения совершеннолетия.
А громче всех заявила о себе Дина Хуснутдинова. Это юная и уже ярчайшая звездочка группы Этери Тутберидзе. В произвольной программе 16-летняя фигуристка чисто исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но главное — показала воздушное и эмоциональное катание, чем-то напомнив Алину Загитову в своем возрасте. Конечно, пока арбитры не могли расщедриться на высокие баллы для Хуснутдиновой, но совершенно очевидно: Дина — это талант, способный засиять на весь мир.
Петросян же пока выглядит, увы, довольно тускло — что признает, собственно, и сама. «Очень хотелось прыгнуть четверной тулуп, мы даже рассчитывали на два, — рассказала она в эфире Первого канала. — Перед выходом на лед знала, что буду откатывать с одним, хотела максимально хорошо его исполнить. Получилось максимально плохо. Прокат произвольной программы был, мягко говоря, плохим, ни одного прыжка не было выполнено легко, все были в борьбе. Катать было тяжело, я себя накрутила перед выходом на лед. Буду меньше себя накручивать».
Но к своему следующему этапу Гран-при России в Москве фигуристка обещает восстановить тройной аксель. «Конечно, есть такие планы, — отметила Петросян. — Я уже до этого этапа начинала в него входить, надеюсь, что скоро получится его восстановить. После травмы он пока не получался, но уже очень близко».