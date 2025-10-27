ISU расследует инцидент с плюшевой ракетой на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) проводит расследование в связи с тем, что китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин на этапе Гран-при в китайском Чунцине сидели с плюшевой баллистической ракетой в зоне для ожидания оценок, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин заняли восьмое место по итогам соревнований по танцам на льду. После произвольного танца в субботу пара оказалась в зоне ожидания оценок с большой плюшевой игрушкой в форме ракеты с маркировкой «Дунфэн-61».
«ISU известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лед после выступления на этапе Гран-при 25 октября, по-видимому, оказалась неподходящая игрушка. Впоследствии эту мягкую игрушку взяли только что выступившие фигуристы. ISU сожалеет о произошедшем инциденте и проведет дальнейшее расследование», — сообщили в ISU Ассошиэйтед Пресс.
В начале сентября Китай на военном параде представил ряд межконтинентальных ракет, включая ракеты наземного базирования «Дунфэн-61».