ISU расследует инцидент с плюшевой ракетой на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) проводит расследование в связи с тем, что китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин на этапе Гран-при в китайском Чунцине сидели с плюшевой баллистической ракетой в зоне для ожидания оценок, сообщает Ассошиэйтед Пресс.