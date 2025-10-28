Ричмонд
Мама Костылевой: «Если бы Петросян могла прыгнуть четверной флип не читерской техникой, он был бы у нее и в 18 лет»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, подвергла критике четверные прыжки двукратной чемпионки России Аделии Петросян.

Источник: Sport24

Отвечая на сообщение подписчицы о том, что ученица Этери Тутберидзе сохранила до травмы тройной аксель и четверной тулуп, но утратила четверной риттбергер, Ирина написала: «Простите, а риттбергер, как и флип, у Адели был? Я своими глазами видела с трибуны — проворот на льду больше чем 180 градусов в флипе. И докручивала флип в галку. Там три с хвостиком оборота в прыжке было. А если бы Аделия могла прыгнуть тот же флип правильной, не читерской, техникой, при ее фантастической комплекции он был бы у нее и сейчас, в 18 лет. Техника — лишь бы пыль в глаза: прыгнуть. А сколько там оборотов в воздухе было? На вид с трибуны, не больше трех».

Вероятно, Костылева имеет в виду чемпионат России по прыжкам в январе 2024 года, где Петросян исполнила каскад четверной флип — тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп, став победительницей квалификации.

