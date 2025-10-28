«Никогда такой боли не испытывал». Егор Базин — о ДТП, травме и современном фигурном катании

Полностью видеоверсию разговора можно посмотреть на YouTube-канале «Кваксель» или на странице «Спорт-Экспресс» во «ВКонтакте». Базин в прошедшее межсезонье завершил карьеру, теперь тренирует, выступает в шоу и говорит, что не вернулся бы в фигурное катание даже за миллион рублей.
О возможной судейской карьере
— Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Мне не приходится идти на сделку с совестью, как судьям, в моем случае правила более строгие. Расти дальше в этой стезе, работать в ISU? Отчасти я поэтому и начал заниматься английским последние полгода — была бы интересна такая работа. И танцы на льду будто развиваются не в лучшую сторону: например, ритм-танец становится шаблонным — это маленькие кусочки бывшего обязательного танца. Тогда уж стоит обязательный танец вернуть, в котором было видно владение коньком разными парами и реальные различия в мастерстве. Темы танцев 80-х или 90-х надо чередовать с другими. Критерии ритм-танца очень размыты.
Я не загадываю, но предупрежден — вооружен, можно идти в эту сторону. Занимаюсь с репетитором, но пока я на уровне чуть лучшем, чем «лет ми спик форм май харт».
О шансах Петросян и Гуменника на Олимпиаде
— Борьба за медали у наших должна быть в обоих видах. Если анализировать оценки Петра и ребят, кто катается на международной арене, — при хорошем стечении обстоятельств за бронзу он может бороться. Если сделает то, на что способен. Точно нельзя сказать, что шансов не существует. С шестого по третье место — все возможно.
От Аделии ждем четверных, и ситуация станет понятнее. Опираться на то, что было в Пекине, или на оценки в Магнитогорске бесполезно. Аделия точно может бороться за тройку, а места внутри — уже загадка. У нее есть хорошее катание и постановки, которые цепляют людей, но без ультра-си на подиум попасть будет сложно. Впрочем, всегда есть фактор срыва у соперниц. Наверняка у штаба Этери Тутберидзе есть стратегия, которая, надеюсь, сработает, как работала в предыдущие олимпийские циклы.
О непопадании в олимпийскую заявку и аварии
— Я эту ситуацию уже отпустил, потому что какая разница, были бы мы запасными или другая пара — все равно слетел первый номер (Степанову/Букина не допустили по критериям нейтральности. — Прим. «СЭ»), значит, слетает и второй. Катались бы мы дальше — рейтинг внутри страны, кого выбирает федерация, для нас играл бы роль, да. Сейчас это нас не касается. Странно быть недовольным выбором первой пары — Ваня [Букин] с Сашей [Степановой] объективно победители чемпионата России и заслужили место. Ставить кого-то из нас вместо них было бы нечестно.
Подавать в CAS? У меня тут история произошла — мне в машину въехали, в заднюю дверь. Въехали сзади, то есть виноват другой человек, по сути, но нарушали правила мы оба. И мне сотрудник ГИБДД сказал: «Тебе надо идти в суд, если хочешь доказать правоту, но подумай лишний раз, нужно ли оно тебе». Я собирал документы для юристов только два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS то же самое. Хотя никто ребятам не должен это запрещать. Ну, а за несколько месяцев до Олимпиады это уже мало смысла имеет.
Об оценках Кагановской/Некрасова и соперников в сезоне
— Я наконец-то посмотрел произвольный танец Василисы и Максима, который им ставил Бенуа Ришо, — и он правда силен. У этой пары всегда очень отточенные элементы, если не происходит срывов. GOE, надбавки судей полностью оправданы. У них быстрые параллельные твиззлы, идеальные поддержки в музыку, на скорости, заходы, выезды четкие, Максим — очень техничный партнер, особенно в моменте постановки ноги на лед для исполнения поворотов.
Никаких у меня вопросов к оценкам. И соперников в произволке в Магнитогорске у них не было. Будут ли так объективны баллы на фоне общей системы танцев? Вот это вопрос. Но, как мы видим, в международных танцах объективности тоже нет. Выглядит так, что я их защищаю, но я лишь пытаюсь проанализировать оценки, исходя из неких предпосылок.
Танцы не нужно понимать, их нужно почувствовать. Чтобы ты не хотел копаться в шагах и элементах, костюмах, макияже. У Лизы [Пасечник] с Дарио [Чиризано] мне очень понравился ритм-танец. Суперэнергично, оба кайфовали. Гоночная программа.
О травме на Кубке Первого канала-2024
— Моя единственная серьезная травма произошла на Кубке Первого канала, впервые, когда там сделали эстафеты и конкурсы. Я никогда про нее не говорил. Соревнования кончились, у нас остались эти эстафеты. Вечером пишет Лиза Туктамышева: «Егор, завтра с утра на тренировку, объезжать фишки будем». Я такой — что я, фишки не объеду, что ли? Но Лиза сказала, что заедет за мной, да и все ребята едут, надо. «Хорошо, капитан!» — говорю.
Восемь утра, приглушенный свет. Сначала Ира Хавронина упала сильно на копчик, пошла за бортик сидеть. Дальше я еду, все проехал — но поставил ногу на железный флажок белый, не увидел. Ноги разъезжаются в разные стороны, падаю на спину, еще и на эту железку. Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал. И вот уже я сижу с Ирой, плачем вместе. (Смеется.) Доехал до гостиницы, часик поспал, просыпаюсь — там кровоподтек во всю стопу. Пишу в чат: «Ребят, вы без меня, наверное, выступите». Мне сразу: «Ты чего, мы же команда, давай выходи!» Думаю — ладно. Проехал я между фишками в итоге лучше всех, хотя левая нога еле в конек влезла.
А через неделю «Русский вызов» и программа с Лизой Худайбердиевой с песней про зайцев. МРТ мне показывает — все связки, которые держат голеностоп, частично или полностью разорваны. Я поехал выступать, конечно, еще как-то катался. Было ужасно. Это был мой условный Байкал Галлямова. Наш доктор Саша Озеров мне очень помогал, но промучился я до контрольных прокатов в сентябре.
Дмитрий Кузнецов