? Шоу-подкаст «Чистый хвост»: что с Петросян — пора паниковать? Итоги Гран-при в России и Китае

неуверенная победа Аделии Петросян — все еще без квадов и с падением.
23 балла преимущества Кагановской и Некрасова — откуда?
Мэдисон Чок и ее юбка.
стоило ли возвращаться Суй и Ханю в такой форме?
Слушаем здесь:
ТАЙМКОДЫ.
0:00 — надо ли было везти Петросян на этап в Магнитогорске?
5:51 — Паша уверен: Аделии нужны четверные, даже если они пока не готовы.
12:50 — ставить Петросян дома завышенные баллы — ошибка?
21:32 — Лью вернула две старые программы — это точно по-чемпионски?
29:00 — Ваня не верит в Гленн и ее тройной аксель в Милане.
36:16 — Майя была с Чок и Бейтсом в Пекине и знает, что они не ждали таких низких баллов.
45:08 — произвольный Чок и Бейтса — топ или главный провал в карьере?
52:39 — «Чок рискует потратить свое преимущество на самовыражение».
1:01:11 — как Кагановская и Некрасов выиграли у Пасечник и Чиризано 23 балла?
1:06:36 — «произвольный Кагановской и Некрасова — лучшее, что я видел в российских танцах за несколько лет».
1:13:29 — Пасечник и Чиризано проигрывают слишком сложными программами?
1:19:49 — как нам возвращение Суй и Ханя? Полина разочарована.
1:25:52 — оценки Шайдорова возмутили его тренера — судьи обозлились на Михаила?
1:30:55 — почему комментаторы видят недокруты Кондратюка, а техбригада — нет?