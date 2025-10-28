Базин о Кагановской и Некрасове: «Их фишка — идеально сделанные элементы, надбавки, которые им ставят, полностью оправданы»

— Почему у них GOE большие, чем у других?
— У этой пары очень хорошо отточены и исполнены все элементы. Ну, за исключением срывов, которые могут произойти. Их фишка — идеально сделанные элементы, GOE, которые ставятся, полностью оправданы. Быстрые параллельные твизлы. Опять же, за исключением косяков и ошибок, идеальные поддержки — в музыку, все четко, заход, выезд, внутри программы, быстро.
Максим очень техничен касательно постановки ноги на лед для исполнения поворотов. Никаких у меня не было вопросов. В коротком танце они получили то, на что накатали: 74 балла с условием сорванной поддержки. Набрали бы они 80−81 балл. Сравниваем с международными стартами — много кто там набирает 80−81.
Откатали произволку и были лучшими на этапе. У них был день огорчения, после ритмического танца они были заряжены, и этот нерв сохранился, они его пронесли в произволку. Выиграли у самих себя, показали лучшее катание.
Может быть, на старте сезона можно было и придержать пока оценки. Но это не заоблачные оценки, заоблачные — у Сизерона.
— Где Сизерон и где они. Не так далеко?
— Я привел пример, какие могут быть оценки. Мы еще и внутри страны соревнуемся. А если брать внутри этого старта — соперников у него не было, с ними никто не соревновался в произвольном танце. Почему они не могут набрать такие баллы? Они могут их набрать, но будут ли они объективны по отношению к общей системе — вот это вопрос.
Но как мы видим, объективности и в международных танцах нет, нет четкого выстраивания.
Первый Гран-при показал, что всем решили подопустить оценки. Но в момент, когда нужно кого-то поднять, сделать перестановку — от этого правила отказываются, — сказал чемпион России в танцах на льду в подкасте «Кваксель».
Наши судьи пытались стать объективными, пока не пришлось спасать Петросян и Кагановскую.