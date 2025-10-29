Фигурист Базин объяснил историей о ДТП нежелание российских фигуристов подавать в CAS

Подавать в CAS? У меня тут история произошла — мне в машину въехали, в заднюю дверь. Въехали сзади, то есть виноват другой человек по сути, но нарушали правила мы оба. И мне сотрудник ГИБДД сказал: «Тебе надо идти в суд, если хочешь доказать правоту, но подумай лишний раз, нужно ли оно тебе». Я собирал документы для юристов только два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS то же самое. Хотя никто ребятам не должен это запрещать. Ну, а за несколько месяцев до Олимпиады это уже мало смысла имеет, — сказал Базин.