«Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал». Базин о травме на Кубке Первого канала-2024

«Моя единственная серьезная травма произошла на Кубке Первого канала (в 2024 году — Спортс» «), впервые, когда там сделали эстафеты и конкурсы. Я никогда про нее не говорил. Соревнования кончились, у нас остались эти эстафеты. Вечером пишет Лиза Туктамышева: “Егор, завтра с утра на тренировку, объезжать фишки будем”. Я такой — что я, фишки не объеду, что ли? Но Лиза сказала, что заедет за мной, да и все ребята едут, надо. “Хорошо, капитан!” — говорю.