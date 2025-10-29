Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будет значить, что мы их бросили». Тарасова выступила за показ Олимпиады в России ради Гуменника и Петросян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение насчет показа зимней Олимпиады-2026 в России.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Летние Игры-2024 в Париже не транслировалась ни по одному федеральному телеканалу РФ.

«Считаю, предстоящую Олимпиаду нужно показывать в России. Лично я обязательно посмотрю некоторые соревнования. Если Олимпиаду у нас не покажут, это будет значить, что мы просто бросили Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые будут там выступать.

Да, большинство наших спортсменов несправедливо убрали с этих соревнований. Я испытываю физическую боль, когда думаю об этом. Никак не могу забыть об этом уродстве, которое совершили по отношению к нам. Несмотря на это, мы должны следить не только за теми соревнованиями, где мы участвуем, но и за теми, где нас нет. Всем это будет полезно, потому что скоро мы вернемся, а знать своих соперников нужно обязательно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше