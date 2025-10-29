«Будет значить, что мы их бросили». Тарасова выступила за показ Олимпиады в России ради Гуменника и Петросян

«Считаю, предстоящую Олимпиаду нужно показывать в России. Лично я обязательно посмотрю некоторые соревнования. Если Олимпиаду у нас не покажут, это будет значить, что мы просто бросили Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые будут там выступать.



Да, большинство наших спортсменов несправедливо убрали с этих соревнований. Я испытываю физическую боль, когда думаю об этом. Никак не могу забыть об этом уродстве, которое совершили по отношению к нам. Несмотря на это, мы должны следить не только за теми соревнованиями, где мы участвуем, но и за теми, где нас нет. Всем это будет полезно, потому что скоро мы вернемся, а знать своих соперников нужно обязательно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.