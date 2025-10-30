Спортивный юрист — о деле Валиевой: «Вопрос закрыт, поставлена финальная точка»

«Были пройдены все этапы, которые только возможны. Федеральный суд Швейцарии — последняя инстанция. Они отклонили ходатайство. Этот вопрос закрыт. Поставлена финальная точка. Но у Валиевой дисквалификация заканчивается в декабре 2025 года. Куда дальше спорить. Любое рассмотрение будет длится дольше, чем ее дисквалификация.



Все инстанции подтвердили дисквалификацию. Если бы решение отменили, тогда можно было бы попытаться что-то обосновать, что она нормально не выступила, была четырех летняя дисквалификация. Смысл идти куда-то и что-то просить», — сказала Анцелиович «СЭ».