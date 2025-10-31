Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснутдинова о Тутберидзе: «Ее взгляд завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь»

На прошлой неделе фигуристка заняла 3-е место на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Она перешла в группу Тутберидзе в межсезонье.

Источник: Спортс"

— Не пугали «страшилки» про Этери Георгиевну — что строгая, что жесткая дисциплина и контроль за питанием?

— Нет. Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда — только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.

— Как прошло знакомство с ней?

— Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились.

— Я услышала от вас на турнире в Магнитогорске фразу: «Она меня взглядом настраивает на прокат». Это правда? Зрительный контакт с ней действительно столь действенный?

— Ее взгляд просто завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь.

— Что принципиально нового для вас оказалось в группе Тутберидзе? Познав внутреннюю кухню ее штаба, сделали вывод, в чем причина ее успеха?

— Опять же — дисциплина. Каждый день нужно делать то, что не получилось вчера, усложняться, преодолевать лень, расти. Смотришь, как работают другие девочки, — и сам заводишься. Думаешь: «Я что, хуже? Я тоже смогу», — сказала Хуснутдинова.