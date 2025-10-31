Хуснутдинова о Тутберидзе: «Ее взгляд завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь»

— Нет. Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда — только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.