Хуснутдинова о Тутберидзе: «Ее взгляд завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь»

— Не пугали «страшилки» про Этери Георгиевну — что строгая, что жесткая дисциплина и контроль за питанием?
— Нет. Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда — только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.
— Как прошло знакомство с ней?
— Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились.
— Я услышала от вас на турнире в Магнитогорске фразу: «Она меня взглядом настраивает на прокат». Это правда? Зрительный контакт с ней действительно столь действенный?
— Ее взгляд просто завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь.
— Что принципиально нового для вас оказалось в группе Тутберидзе? Познав внутреннюю кухню ее штаба, сделали вывод, в чем причина ее успеха?
— Опять же — дисциплина. Каждый день нужно делать то, что не получилось вчера, усложняться, преодолевать лень, расти. Смотришь, как работают другие девочки, — и сам заводишься. Думаешь: «Я что, хуже? Я тоже смогу», — сказала Хуснутдинова.