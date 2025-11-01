Хрустальные разборки: кто будет фаворитом второго этапа Гран-при России

Со 2 по 3 ноября в Красноярске пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Среди главных интриг стоит выделить борьбу между Софьей Акатьевой и Алиной Двоеглазовой и очередное непредсказуемое мужское соревнование, где примерно равные шансы на успех имеют пять фигуристов. Подробнее, — в материале «Известий».
Одиночники
У женщин есть два очевидных фаворита из одной группы Этери Тутберидзе — это Акатьева и Двоеглазова. Первая — чемпионка России 2023 года, но в последние два года после травмы растерявшая элементы ультра-си и борющаяся за выживание в виде спорта. За нее говорят катание и опыт — Софья точно умеет скользить, хотя ее образы чаще лиричные и минорные. Алиса выступает под заводную ABBA в произвольной программе и заходит на несколько четверных — правда, регулярно падает с лутца. Сама она, судя по прямой речи, осознает статус фаворита всего сезона.
В случае чистых и проникновенных прокатов Акатьевой с тройными прыжками и ошибок Двоеглазовой на четверных по идее вопрос о победе должен остаться открытым. Но «по идее» и в реальности в фигурном катании вещи не всегда смежные. Двоеглазова по схожей схеме с многочисленными ошибками выиграла балл у Ксении Гущиной на мемориале Панина-Коломенкина, хотя сделала лишь один четверной и упала с двух других, допустив ошибку также на тройном лутце.
Бронзу надо спокойно забирать Софье Важновой, среди ее соперниц выделяется Мария Елисова с тройным акселем, представляющая Тульскую область, — но с катанием и артистизмом у молодой фигуристки пока явные проблемы, и программа скорее напоминает забеги с прыжками. Анна Ляшенко интересна тренером — ростовчанку на юниорские прокаты два месяца назад выводила олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая.
У мужчин традиционно непредсказуемость результатов выше, и имеет смысл говорить о пуле претендентов на медали и призовой фонд 1 млн рублей (500 тыс. — 300 тыс. — 200 тыс.). Это Николай Угожаев, Григорий Федоров, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов и Матвей Ветлугин (с авангардной для фигурного катания программой-биографией Александра II).
Пары
У пар безоговорочный фаворит — Бойкова/Козловский, которым нужно возвращать уверенность в преддверии: а) следующего этапа Гран-при, где предстоит биться с принципиальными соперниками Мишиной/Галлямовым, которые выиграли шесть последних дуэлей; б) следующего сезона, в котором ожидается возможное возвращение российских спортсменов на международную арену. Зато серебро и бронза для любой другой пары может стать прорывом наверх в глазах судей и специалистов.
Возможно, впервые за долгое время самым главным видом на этапе Гран-при могут считаться танцы. В обойму возвращаются многолетние лидеры сборной Александра Степанова/Иван Букин. А за время их отсутствия в стране появился молодой дуэт, который называется будущим российских танцев и на который ставит федерация: Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Они были в запасе олимпийской сборной и наверняка хотели в основу. Первая встреча в новом сезоне — и она обещает быть жесткой. Жаль, что сами фигуристы не раскручивают такие истории медийно, а чаще любят говорить про дружбу и жвачку.
Предварительный состав участников
Женщины: Софья Акатьева, София Буза, Софья Важнова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Казакевич, Анна Ляшенко, Мария Пулина, Алина Телегина, Александра Чаткина, Елена Черникова.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Михаил Полянский, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дамир Черипка, Тимофей Шелковников.
Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анна Москалева/Артем Родзянов, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.
Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Расписание второго этапа Гран-при России в Красноярске (время московское)
2 ноября, воскресенье
- 10:15. Танцы на льду, ритм-танец.
- 12:00. Женщины, короткая программа.
- 13:45. Мужчины, короткая программа.
- 15:30. Пары, короткая программа.
3 ноября, понедельник
- 10:00. Танцы на льду, произвольный танец.
- 11:45. Женщины, произвольная программа.
- 13:45. Мужчины, произвольная программа.
- 15:45. Пары, произвольная программа.