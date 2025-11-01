Хрустальные разборки: кто будет фаворитом второго этапа Гран-при России

У женщин есть два очевидных фаворита из одной группы Этери Тутберидзе — это Акатьева и Двоеглазова. Первая — чемпионка России 2023 года, но в последние два года после травмы растерявшая элементы ультра-си и борющаяся за выживание в виде спорта. За нее говорят катание и опыт — Софья точно умеет скользить, хотя ее образы чаще лиричные и минорные. Алиса выступает под заводную ABBA в произвольной программе и заходит на несколько четверных — правда, регулярно падает с лутца. Сама она, судя по прямой речи, осознает статус фаворита всего сезона.