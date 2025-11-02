Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Фигурист Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы на этапе международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).

За короткую программу американец получил 104,84 балла. Второе место занимает японец Кадзуки Томоно (92,07), тройку лидеров замыкает эстонец Александр Селевко (91,28). Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе набрал 85,92 балла и идет восьмым. Родившийся в Москве и выступающий за Польшу Владимир Самойлов (80,75) располагается на девятой строчке.

В воскресенье фигуристы покажут произвольную программу.

Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше