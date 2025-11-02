Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Самсонов, Федоров, Мозалев и Ветлугин выступят с короткими программами

2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске мужчины выступят с короткими программами.

Источник: Спортс"

Гран-при России.

2-й этап, «Красноярье».

Красноярск.

Мужчины, короткая программа.

Начало — 13:45 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Дамир Черипка.

2. Тимофей Шелковников.

3. Михаил Полянский.

4. Данил Федосимов.

5. Матвей Ветлугин.

Вторая разминка.

6. Александр Мельников.

7. Андрей Мозалев.

8. Григорий Федоров.

9. Илья Строганов.

10. Даниил Самсонов.

11. Николай Угожаев.

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин.