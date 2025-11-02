Экс-фигурист сборной России в паре с немкой выиграл серебро этапа Гран-при

Володину 26 лет. Он выступает за Германию с 2022 года. В паре с Хазе уроженец Санкт-Петербурга стал чемпионом Европы в 2025 году, завоевал бронзу и серебро на чемпионатах мира в 2024 и 2025 году соответственно.