Экс-фигурист сборной России в паре с немкой выиграл серебро этапа Гран-при

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Представляющий Германию экс-фигурист сборной России Никита Володин в паре с немкой Минервой Фабьен Хазе занял второе место на третьем этапе международной серии Гран-при в канадском Саскатуне.
В воскресенье по итогам произвольной программы Володин и Хазе получили 129,65 балла и заняли третью позицию в этом виде. С учетом короткой программы, за которую они набрали 77,53 балла и стали лидерами, их общий результат составил 207,18 балла. Первое место заняли канадцы Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам (213,40 балла; 140,37+73,03), третье — американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши (199,11; 133,63+65,48).
Володину 26 лет. Он выступает за Германию с 2022 года. В паре с Хазе уроженец Санкт-Петербурга стал чемпионом Европы в 2025 году, завоевал бронзу и серебро на чемпионатах мира в 2024 и 2025 году соответственно.