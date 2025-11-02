Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин назвал трагедией мужские прокаты на Гран-при в Красноярске

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в трансляции на «Первом канале» назвал трагедией выступление фигуристов-одиночников в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

Почти все претенденты на попадание в призеры допустили во время прокатов падения и ошибки.

«Закончилась эта “трагедия”. Ну правда, для нас, конечно же, очень важно и наша мечта — наблюдать и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие прокаты случились в Красноярске. Надеюсь, что завтра будет все абсолютно по-другому», — сказал Ягудин.

Короткую программу выиграл Николай Угожаев (88,88 балла). На предыдущем этапе в Магнитогорске он получил за свой прокат на шесть баллов больше.

Произвольные программы фигуристы представят 3 ноября.