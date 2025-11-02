Ягудин назвал трагедией мужские прокаты на Гран-при в Красноярске

Почти все претенденты на попадание в призеры допустили во время прокатов падения и ошибки.
«Закончилась эта “трагедия”. Ну правда, для нас, конечно же, очень важно и наша мечта — наблюдать и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие прокаты случились в Красноярске. Надеюсь, что завтра будет все абсолютно по-другому», — сказал Ягудин.
Короткую программу выиграл Николай Угожаев (88,88 балла). На предыдущем этапе в Магнитогорске он получил за свой прокат на шесть баллов больше.
Произвольные программы фигуристы представят 3 ноября.