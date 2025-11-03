Евгения Медведева: «После Олимпиады я так и не смогла себя найти. Много чему научилась именно в жизни, но как спортсменка посыпалась»

В тот момент я уже понимала, что, возможно, не смогу выйти на тот уровень, для которого сама же задрала планку. Мне очень хотелось, но я понимала, что мне ни эмоциональных сил, ни физических, ни здоровья уже не хватит. Но при этом я понимаю, что от меня очень много чего требуется — мол, ты ушла от тренера, так что давай, показывай, чему тебя новый тренер научит.