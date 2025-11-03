Ричмонд
Фигурист Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске

Угожаев заявил на произвольную программу пять четверных прыжков и с одного из них упал. Он выиграл соревнования с отрывом в 24 балла.

Источник: ТАСС

Фигурист Николай Угожаев стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске, набрав за две программы 266,25 балла.

Угожаев лидировал после короткой программы и показал лучший результат в произвольной, где исполнил четверные риттбергер, флип и два лутца, но упал на тулупе.

Вторым стал Григорий Федоров (249,67), третьим — Александр Мельников (241,90).

На предыдущем этапе Гран-при в Магнитогорске Угожаев занял третье место, а Федоров — второе.

Ранее в женском одиночном катании в Красноярске победила Алиса Двоеглазова, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.