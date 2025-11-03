Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото

«Очень рада, что выиграла этот этап — свой первый по взрослым. Прокомментировать могу… Первое, что приходит в голову — четверной лутц. Типа четверной лутц, который должен был быть. Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок. Много разговаривали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) на этот счет. Выходила, была злая, была готовая, шестиминутка тоже прошла очень хорошо. Но, видимо, что-то еще нужно делать, потому что у меня уже закончились мысли о том, что нужно изменить в тренировочном процессе, чтобы он уже получился у меня», — цитирует Двоеглазову «Чемпионат».