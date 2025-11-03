Ричмонд
Евгению Плющенко подарили огромный торт в виде трона

Команда двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко удивила своего руководителя необычным сюрпризом в честь 43-летия.

Источник: Sport24

Фигуристу подарили огромный голубой торт-трон после шоу «Спящая красавица» в Петербурге, передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.

«Каждый раз у нас новый торт. Думали с командой, как же тебя красиво поздравить. Какой должен быть торт в этот раз? Вы сейчас его увидите! Этот торт достоин короля льда. Он полностью съедобен. Торт-трон. Лучшие кондитеры России работали над этим арт-объектом, съестным шедевром. Вы понимаете, что он будет съеден? Единственное, что нельзя съесть — сидение», — сказала супруга Евгения Яна Рудковская.

Сам Плющенко сразу же воспользовался подарком — сел на «трон» и съел кусочек огромного торта.