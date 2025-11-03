Евгению Плющенко подарили огромный торт в виде трона

«Каждый раз у нас новый торт. Думали с командой, как же тебя красиво поздравить. Какой должен быть торт в этот раз? Вы сейчас его увидите! Этот торт достоин короля льда. Он полностью съедобен. Торт-трон. Лучшие кондитеры России работали над этим арт-объектом, съестным шедевром. Вы понимаете, что он будет съеден? Единственное, что нельзя съесть — сидение», — сказала супруга Евгения Яна Рудковская.