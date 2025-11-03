Яна Рудковская: «У Саши Плющенко главная роль в шоу, его некем было заменить. Поэтому он выступал, хотя и была температура»

"В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят.